韓國貿易協會調查四成業者估明年運價更高　擬對船公司控艙做出應對

▲韓國貿易協會擬對船公司控艙做出應對。（圖／港務公司）

記者張佩芬／綜合報導

明年海運運價怎麼走，韓國貿易協會針對413名託運人、船公司、攬貨業進行的調查，結果74.4%的受訪者所做答覆，估運費將上升的佔39.8%，維持當前水平的佔34.6%，運費下降的僅佔23.6%。對於船公司透過調控艙位限制供應，貿易協會副會長李仁浩表示：「要與世界貨主聯盟(GSA)等國際組織合作，共同應對船船的船服供應調節行為。」

對於明年貨櫃船運運價走向，我國超大型攬貨業者估計，明年長約運價會簽得比今年高，但是現貨市場運價不會高過今年，明年全年運價估計約是今年第四季的水平，也就是不會高過今年。

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但另一家超大型攬貨業者認為，船公司會透過減併班等方式調控運價，明年運費水平估與今年相當。一家上市櫃攬貨公司高階則認為，明年紅海危機還是有可能解除的，一旦解除，船隻不用繞行好望角，釋出的運力加上明年增加的新造船，市場運價會大幅下滑，可能的時間點應該是在下半年。

韓國媒體報導指出，自去年11月胡塞叛軍襲擊商船以來，今年的海上運費一直保持在高位。 上海貨櫃運費指數(SCFI)從去年11月的993點上升到今年7月的3733點高峰之後，本月開始始在2384點的水平上移動。1年內最多飆升了近4倍。

出口商與物流業者預測明年海上運費上漲是因為中東胡塞事件後，船隻繞行好望角，讓船舶實際供給減少，瓶頸現象加深。由於與需求相比供應不足，「叫價」成為「價格」，船公司為了最大化收益，還以臨時停航和船舶修理等方式進一步限制供應。對此，貿易協會副會長李仁浩表示：「要與世界貨主聯盟（GSA）等國際組織合作，共同應對船船的船服供應調節行為。」

川普提出的關稅政策，如果對中國投下「關稅炸彈」，短期內海上運費可能因避高關稅貨載搶運致運價大幅上漲。去年5月拜登政府宣佈對中國產戰略專案提高關稅2個月後，SCFI飆升了62%。

國內業界大老提醒，長期的高運價已經讓託運人難以忍受，韓國貿易協會副會長李仁浩表示要與世界貨主聯盟(GSA)等國際組織合作，共同應對船船的船服供應調節行為，是一項警示，海運聯盟共同減班行為未來是否會被視為壟斷行為，需要密切觀察。