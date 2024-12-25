永慶加盟四品牌屏東經管會捐贈導護器具　守護13所國小交通安全環境

▲永慶加盟四品牌「導護設備捐贈計畫」自2023年啟動，目前已擴及全台。圖為受贈拒馬的屏東潮州鎮潮州國小。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

繼今年4月份捐贈390件導護背心給屏東縣市20所國民國小，永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會持續實踐「導護設備捐贈計畫」，於12/10再次捐出150座禁止停車的拒馬，給屏東縣市13所國民國小，全力守護孩童與導護人員的人身安全。

永慶房產集團加盟四品牌屏東區經管會長鄭景鴻表示，我自己也有小孩，每次帶他們過馬路，總是會多一分注意，所以「導護設備捐贈計畫」開啟時，我十分認同與支持，隨即邀請屏東縣市門市與他們周邊的國小聯繫，表達我們捐贈導護器具的意願。很開心今年已經完成兩階段捐贈，協助多所國小提升周邊交通安全環境。

▲永慶加盟四品牌屏東經管會的「導護設備捐贈計畫」，已經協助超過30間國小更新導護設備。圖為受贈拒馬的屏東萬巒鄉五溝國小。

▲永慶加盟四品牌屏東經管會今年已捐贈390件導護背心、150座拒馬給屏東國小。圖為受贈拒馬的屏東麟洛鄉麟洛國小。

▲永慶加盟四品牌屏東經管會12月再次捐出150座導護拒馬，給屏東縣市13所國民國小。圖為受贈的屏東勝利國小。

這次捐贈的鐵製拒馬，因為造價較為昂貴，加上它容易被車子撞凹、被大風吹倒碰撞， 造成許多國小在既有拒馬壞掉後無法馬上更換，所以學校十分感謝永慶加盟四品牌屏東區經管會的即時捐贈。鄭景鴻會長也對第二階段提供捐助的9間門市表達謝意：永慶不動產屏東站前加盟店、屏東中正文傳加盟店、屏東忠孝加盟店、屏東自由加盟店、潮州站前六和加盟店，永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店、潮州齊立新加盟店，有巢氏房屋屏東崇大華盛加盟店，以及台慶不動產屏東勝利新城加盟店。

展望2025年度永慶加盟四品牌屏東區經管會的公益計畫，鄭景鴻會長指出，因應台灣夏天的炎熱高溫，我們將準備材質輕薄的導護背心，提供給有需求的國小。另外，對於社福團體和政府機關的公益需求，我們也將持續接洽、盡力協助，期許這些善舉能夠拋磚引玉，讓更多企業一起慷慨解囊，讓更多需要幫助的弱勢團體和單位獲得協助。

永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）於2023年發起「導護設備捐贈計畫」，由全台各地經管會捐贈標識明顯的導護背心、旗幟和拒馬，協助維護國小孩童和導護志工在馬路上行走的安全。當時自桃園、新竹、台南等地陸續啟動，獲得廣大迴響，目前捐贈足跡已經擴及全台都會區的國民國小。

