2025求轉職快看！永慶房屋福利更多了　高薪徵才不中斷

▲永慶房屋推動彈性工作八小時、有薪充電假，重視同仁能工作與生活平衡。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

又到求轉職旺季！各行各業發布徵才令，以福利吸引求職者目光。連續7年獲「亞洲最佳企業雇主」的永慶房屋，也預告將於2025年持續展店徵才，主打福利更多、業務新人享有「前12個月保障每月5萬元」，不需有相關經驗都能領。

永慶房屋副總經理黃俊傑日前出席《第五屆永慶盃羽球賽》時分享，2024年永慶房屋不僅全年新開11店、12連霸「台灣服務業大評鑑」金獎，再次推升品牌於雙北市的領導地位，業績破千萬的經紀人員，更是去年的1.3倍！2025年永慶房屋將持續擴大品牌服務優勢，歡迎對房地產業有興趣的朋友加入永慶，親自體驗「聰明工作，健康生活」的永慶文化！

▲永慶房屋副總經理黃俊傑分享，「聰明工作，健康生活」是永慶房屋最重要的職場文化。

不愧是運動企業！三大永慶盃全年不間斷

永慶房屋是第一家獲得體育署「運動企業認證」的房仲品牌，每年舉辦籃球、壘球及羽球三大賽，由公司投入資源，讓同仁有目標、有動力，更讓夥伴一起動起來，2024年永慶三大運動賽事參與人次就有近千人。

「永慶盃球賽參加的人越來越多，也越來越熱鬧，展現永慶人不只很會做業績，更會享受生活、重視健康。」黃俊傑說，本屆永慶盃羽球賽有184支隊伍報名，總比賽場次超過250場，創下歷史新高紀錄！

永慶房屋投入資源，舉辦三大運動賽事，讓夥伴從年頭熱血到年尾，長保運動習慣，養成健康體魄；更重要的是，永慶早在2015年就推動「彈性工作8小時」，讓經紀人員在店長協調下，可依需求彈性選擇上午9點、10點或下午1點上班；今年更每月加碼發送「有薪充電假」，打破當業務就得高工時的迷思；加上業務新人享有「前12個月保障每月5萬元」的收入保障，示範不同於傳統業務競爭、收入不穩定的產業文化，領先業界打造更健全、更友善的工作職場。

▲2024年永慶盃羽球賽有184支隊伍報名，由公司投入資源，讓夥伴一起動起來。

▲永慶房屋照顧員工健康，每年舉辦三大球類運動賽，獲得體育署「運動企業認證」。

業績破千萬經紀人員成長3成！數百人領幸福成家基金

永慶房屋人資部協理塗振宏分享，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」在2024年終賽結束最後一舞，儘管組合正式引退，但精神卻值得長駐在我們心中。麟洋配從差點無緣巴黎奧運，到二連霸奧運金牌，充分展現了永不放棄、信賴夥伴、跟隨團隊的精神，就是致勝關鍵，「而這一點也與永慶『團隊共戰』的精神相符！」

近期房市因政府打炒房而交易量縮，但在永慶不用擔心會孤軍奮戰，因為永慶不做投機客、不炒房，客源相對穩定，加上團隊合作，只要成交就能按照貢獻度分配業績，讓工作效率、成交機會更大！因此2024年永慶房屋「達成千萬業績」的經紀人員，較去年成長三成。

此外，永慶房屋的薪獎制度沒有年資限制，只要績效達標就能領取，即使是新入職夥伴亦然！新人一年保障期後，每月薪獎3萬8000元起，底薪最高可到7萬5000元，業績獎金另計。至於即將於年終發布的最高《250萬幸福成家基金》，是業績獎金外的額外獎勵，今年不論是總金額還是領取的總人數，雙雙創紀錄！

「我們提供不需經驗、不限年資，人人都能挑戰的優渥薪獎福利，只要相信自己、跟著公司策略，就能跟著公司一起成長！」塗振宏鼓勵，2025年永慶房屋將超前部屬、持續展店徵才，提供業務新人「前12個月保障每月5萬」福利是同業最高，搭配「一對一師徒制」有信心用一年時間培育素人為專業房產專家。