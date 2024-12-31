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2024集保藝術賞　以「視域臺灣」為題開創文化公益面貌

▲2024集保藝術賞以「視域臺灣」為題，開創文化公益面貌，為藝文界注入更多活力。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

為深化落實文化永續精神，26日集保結算所在金車文藝中心舉辦「2024集保藝術賞」頒獎典禮，總獎金達118萬元，為藝文界注入更多活力，並鼓勵藝術家持續創作。集保結算所董事長林炳輝提到，「集保長期關心我們臺灣藝文發展，所以我們的目標就是能夠提升臺灣的藝術生活水準，培育我們藝術的人才。集保從2018年開始舉辦集保藝術賞，每兩年辦一次，到現在已經來到了第四屆，有非常豐富的成果。而這次以「視域臺灣」為主題，鼓勵我們年輕藝術家、新一代的藝術家，就臺灣的生活文化、風土民情、歷史等議題來有更多的了解與關心。」

▲2024集保藝術賞—視域臺灣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲26日集保結算所在金車文藝中心舉辦「2024集保藝術賞」頒獎典禮，總獎金達118萬元。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

適逢集保結算所喜迎35週年，「2024集保藝術賞」獎項以「視域臺灣」為題，鼓勵在傳統上創新，回應當代生活與在地人文精神，也呼應集保結算所的核心價值，導入新科技也重視以人為本，打造最優質數位金融體驗。此次邀請到臺北藝術大學美術學院策畫，並與金車文教基金會共同合作，共計有181件作品參賽，請到包括業界、學界及藝術創作等領域七位專業的專家學者組成評審團，決審出金賞得獎人葉懿嫺、銀賞傅琬婷與銅賞的李秉璈，及優選獎與集保人氣獎等11件優秀作品。

▲2024集保藝術賞—視域臺灣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲適逢集保結算所喜迎35週年，在「2024集保藝術賞」頒獎典禮上，集保結算所董事長林炳輝鼓勵藝術家持續創作。

金賞得獎者葉懿嫺說，「這次的作品主要創作靈感，是某一次我在野地受傷的經驗。那次我的準備沒有很完全，所以在登山上遇到一些困難，晚上睡在帳篷的時候，我就感受到這個森林並沒有我想象中原本以為的這麼美好，也不是大家想像中來到森林裡那種童話故事的感覺。在那個當下它帶給我的感受，是具有敵意和攻擊性的。我回來之後就在思考，可以怎麼樣把這人跟自然那種對立的情況，透過畫圖的方式去做呈現來表達。我覺得像是集保結算所舉辦這樣的活動對藝術創作者來說幫助是很大的，因為其實當有更多企業或團體，願意去關注藝術的生態，挹注更多的資源，對正在起步的藝術家有很大的鼓勵，因為等於是多了一個機會，也多了一個舞台。」

▲2024集保藝術賞—視域臺灣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲金賞得獎者葉懿嫺。

集保結算所董事長林炳輝進一步提到，「不管是美術、音樂、戲劇甚至電影，當代的藝術能夠結合多樣的元素來展現創意發展是非常好的。創作畢竟是一個想象和孤寂的過程，當擁有一個創意的時候，同時這個創意不僅能夠持續的支持你，也有許多人的肯定和欣賞，對藝術家們來說是非常大的激勵。鼓勵我們的藝術家能夠多跟社會交流，多與不同領域溝通，和不同的人們分享並且不斷自我學習，讓自己的藝術創作和這個世界與人們產生共鳴。」

▲2024集保藝術賞—視域臺灣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼集保結算所關心臺灣藝文發展不遺餘力，並挹注資源期盼為臺灣藝術家們打造更優質藝文環境。

▲2024集保藝術賞—視域臺灣。（圖／記者謝婷婷攝）

集保結算所鼓勵並關注臺灣文化藝術永續發展，期盼為更多藝術家創造舞台。本屆得獎作品，也將持續在金車文藝中心承德館展出至2025年1月12日，邀請民眾一起參與這豐盛的視覺饗宴。

關鍵字： 集保結算所集保

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