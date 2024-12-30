快訊／台股收盤下跌85.48點　台積電持平至1090

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開低走低，加權指數終場下跌85.48點，以23190.2點作收，跌幅0.37％，成交量2666.2億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌1.42點開出，指數開低走低，盤中最高達23331.67點，最低23159.7點，終場收在23190.2點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1090元；鴻海（2317）下跌1.5元至185元；廣達（2382）下跌3元至288元；陽明（2609）下跌0.5元來到75.2元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.03元至9.44元。
今天漲幅前5名個股為京城（2524）上漲6.7元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.1元，漲幅10％；亞航（2630）上漲3.25元，漲幅9.98％；雷虎（8033）上漲6.3元，漲幅9.95％；澤米（6742）上漲5.7元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為穎崴（6515）下跌115元，跌幅9.58％；長榮鋼（2211）下跌8元，跌幅8％；嘉聯益（6153）下跌1.3元，跌幅7.98％；毛寶（1732）下跌2.3元，跌幅7.42％；IKKA-KY（2250）下跌10.5元，跌幅7.19％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|京城（2524）
|73.7
|▲6.7
|▲10.0％
|宏齊（6168）
|23.1
|▲2.1
|▲10.0％
|亞航（2630）
|35.8
|▲3.25
|▲9.98％
|雷虎（8033）
|69.6
|▲6.3
|▲9.95％
|澤米（6742）
|63.0
|▲5.7
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|穎崴（6515）
|1085.0
|▼115.0
|▼9.58％
|長榮鋼（2211）
|92.0
|▼8.0
|▼8.0％
|嘉聯益（6153）
|15.0
|▼1.3
|▼7.98％
|毛寶（1732）
|28.7
|▼2.3
|▼7.42％
|IKKA-KY（2250）
|135.5
|▼10.5
|▼7.19％
資料來源：證交所
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