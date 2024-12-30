長榮航年終獎金7個月 明年再調薪4％

長榮航（2618）今年獲利預計將再創新高，年終獎金發放也毫不手軟，繼去年發出6個月年終後，據悉今年將發出7個月、明天就會入帳，且明年還會調薪4％，改寫過去紀錄。

台新玫瑰卡奪2024信用卡熱搜王座 前10強榜單一文看

年底消費精打細算，不知道刷哪張卡最划算？Yahoo奇摩今（30）公布2024年度「十大熱搜信用卡」排行榜1，讓大家輕鬆掌握最夯回饋！今年由旅遊相關信用卡成主流，有超過半數與國外高回饋相關的信用卡入榜；而LINE Pay、街口支付等行動支付的高使用率也讓有相關回饋的信用卡備受青睞。

AI概念股橫掃台股 台積電蟬聯2024年10大熱門榜冠軍

Yahoo奇摩股市今（30）日公布5大財經榜單，其中2024年第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數，而在2024年台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續3年由台積電奪下。

濟州航空墜機179人罹難！股價重摔16% 摜至史上新低

南韓濟洲航空（Jeju Air）發生一架波音737-800客機墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還，導致濟洲航空在台北時間今（30）日上午8點半以後急殺逾16%，觸及歷史新低6920韓元。

綠岩能源預計明年Q2登興櫃 搶攻越南目標1GW超大型開發案

綠岩能源拓展東南亞再生能源再傳捷報，在越南成功取得重要進展，目標鎖定開發總量1GW的超大型太陽能開發案，涵蓋水面型、地面型太陽能，預計將供電給知名3C集團，未來也將與當地台商和企業用電大戶以企業能源採購（CPPA）、直接購電（DPPA）兩種模式進行合作。

快訊／台股收盤下跌85.48點 台積電持平至1090

台股今（30日）開低走低，加權指數終場下跌85.48點，以23190.2點作收，跌幅0.37％，成交量2666.2億元。

2024台股ETF人氣王！00878寫4大紀錄 明年重押AI題材

高股息ETF今年席捲全台，成為熱搜關鍵字，盤點市場受益人第一大的國泰永續高股息（00878）今年帶給投資人多項驚奇表現，包括受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現，創下00878成立以來多項全新紀錄。

聯發科遭爆明年天璣9500採 2+6核心 搭載台積電N3P製程

根據海外論壇Reddit貼文透露，聯發科（2454）明年要推出的旗艦晶片天璣9500將會採用2+6的CPU配置，繼續採用基於Arm的設計，包括Cortex X930和Cortex A730，同時還將採用台積電N3P製程，引起眾多網友討論，不過原作者已經此則貼文刪除，但除了這則貼文外，有關天璣9500的消息也意外透露，天璣9500的時脈速度可能比高通Snapdragon 8 Elite還要慢。

漢翔全年營運看旺盤中漲逾4％ 連3年獲經濟部節能標竿銀獎

漢翔（2634）今年前3季每股賺1.72元，手中高教機訂單陸續交機中，預期今年全年營收獲利仍可維持成長，漢翔今盤中股價漲逾4％；此外，漢翔連續3年獲經濟部節能標竿銀獎，由岡山廠區獲此殊榮。

財劃法修正114年度總預算重編？ 主計長：沒有要重編

行政院發言人李慧芝日前說，財劃法修法沒有設定生效日期，總統一旦公布，3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。行政院副秘書長李國興今天表示，李慧芝原意是針對未明定施行日期所產生的衝擊表達憂心，並不是要重編。行政院主計總處主計長陳淑姿強調，沒有要重編總預算案。