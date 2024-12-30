掌握川普2.0供應鏈移轉商機　貿協組團助我商布局拉美市場

▲2024年拉丁美洲拓銷團厄瓜多站。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

近期因美國新任總統關稅政策，全球供應鏈重組議題再度躍上檯面，拉丁美洲憑藉其豐富的天然資源與人口紅利，亦擁有強大的內需市場，已成為各國企業關注的焦點。為助我國企業布局拉丁美洲市場，外貿協會將於明年8月23日至9月8日籌組「2025年拉丁美洲拓銷團」，深入巴西、哥倫比亞、秘魯、智利四國拓銷。

拓銷團將安排與當地企業進行一對一洽談，並帶領業者拜會當地各產業領袖，掌握第一線商機。歡迎電子資通訊、汽機車及自行車零配件、機械設備、潔淨能源、五金手工具等業者踴躍報名參加。

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巴西作為拉丁美洲第一大經濟體，IMF預估巴西在2025年經濟成長率將超過2%。2025年巴西政府推出「新巴西工業計畫」(NIB)政策，以振興國內工業並邁向新工業化時代。著重在電子資通訊、潔淨能源、智慧城市的發展，皆為我國企業拓銷的潛力領域，而臺灣為巴西第二大進口來源國，是我企業拓銷拉丁美洲的絕佳選擇。

哥倫比亞為拉丁美洲第四大經濟體，近年來成為拉丁美洲增長最快且最具活力的市場之一，2025年IMF預測其經濟成長率達2.5%。哥倫比亞礦業暨能源部將成立能源轉型路線圖政策規畫小組，有朝向擴大風力及太陽能發電應用之趨勢，為我國潔淨能源、機械設備業者可掌握之拓銷熱點。

秘魯採行開放及低關稅政策，過去十年GDP年均成長4.5%。近年來，秘魯對於機械及工具機的需求日益增加、GDP成長帶領汽車進口量及消費量增加、資通訊產品之需求亦成長，市場極具吸引力，是我國業者深耕市場的理想地點。

智利是拉丁美洲人均GDP較高的國家，政府積極發展工業4.0與數位基礎建設，並制定2035年及2050年能源目標；機車、自行車及零配件、塑料、五金、汽車零配件、資通訊、綠能、智慧家居、安全監控等具拓銷潛力。

「2024年拉丁美洲拓銷團」總計有25家來自機械、汽機車零配件、五金手工具、電子零組件及紡織等業者參加，與430家買主洽談，成果豐碩。「2025年拉丁美洲拓銷團」已開始受理參團報名，誠摯邀請有意拓銷拉丁美洲的業者參加，親赴當地探索市場商機，搶攻龐大市場，活動資訊可參考以下網站（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/latin2025）。