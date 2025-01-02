台積電跌5元至1070　台股開盤下跌59點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以22975.71點開出，指數下跌59.39點，跌幅0.26％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1070元，跌幅0.47％；鴻海（2317）維持平盤至184元；廣達（2382）下跌2元至285元；陽明（2609）上漲0.5元來到76.2元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.38元。

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美股1月1日休市，在2024年封關當天主要指數在交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌29.51點或0.07％，收在42544.22點；標準普爾500指數下跌25.31點或0.43％，收5881.63點；那斯達克指數下跌176點或0.9％，收在19310.79點；費城半導體指數下跌46.58點或0.93％，收4979.93點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42544.22 ▼29.51 ▼0.07% S&P500 5881.63 ▼25.31 ▼0.43% NASDAQ 19310.79 ▼176.0 ▼0.9% 費城半導體指數 4979.93 ▼46.58 ▼0.93%

資料來源：證交所