台積電跌5元至1070　台股開盤下跌59點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以22975.71點開出，指數下跌59.39點，跌幅0.26％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1070元，跌幅0.47％；鴻海（2317）維持平盤至184元；廣達（2382）下跌2元至285元；陽明（2609）上漲0.5元來到76.2元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.38元。
美股1月1日休市，在2024年封關當天主要指數在交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌29.51點或0.07％，收在42544.22點；標準普爾500指數下跌25.31點或0.43％，收5881.63點；那斯達克指數下跌176點或0.9％，收在19310.79點；費城半導體指數下跌46.58點或0.93％，收4979.93點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42544.22
|▼29.51
|▼0.07%
|S&P500
|5881.63
|▼25.31
|▼0.43%
|NASDAQ
|19310.79
|▼176.0
|▼0.9%
|費城半導體指數
|4979.93
|▼46.58
|▼0.93%
資料來源：證交所
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