中華精測第四季營收12.89億元、年增66.9% 　寫歷史單季新高

台股ETF 迎1月除息大秀！ 4檔配息「掛零」

2025年1月迎來ETF除息「大旺月」，估計逾35檔將集中在本月中下旬陸續除息，但有包括兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）與富蘭克林華美臺灣 Smart ETF（00905）4檔公告不配息。

10檔台股ETF受益人創高 00919獲年度人氣王

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬5836人雙雙創下歷年新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）共10檔創下新高。

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了 百貨卡7月喊掰掰

聯名卡退場風潮延續，台北富邦銀行公告「廣三SOGO百貨聯名卡」正式啟動退場，自即日起停辦申請新卡，原持卡人可繼續用到今年6月30日，7月1日起全面停卡；中信銀也公告，Yahoo聯名卡自今年起停止受理申辦新卡。

台積電2奈米晶片成本高 外媒：蘋果放棄在iPhone 17 Pro使用

根據外媒Wccftech報導，蘋果的客製化晶片已經取得了巨大的進步，A系列的性能被認為是業內最好的之一。目前的A18和A18 Pro晶片是基於台積電的3nm製程打造的，但有消息指出原本將採用2nm製程，並用於其 iPhone 17 Pro 機型中。現在有報導稱，由於 iPhone 17 Pro 機型的成本高於預期且產能有限，蘋果放棄了台積電 2nm 晶片。

96％企業發年終「平均1.39個月」 金融業近2個月居冠

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金，長榮海運（2603）以「20個月年終」再度登上焦點，長榮航（2618）則發放7個月、星宇航空（2646）發放2個月年終，都優於去年，這場企業年終獎金的大比拚，不僅展現各企業的實力，也成為吸引人才的關鍵手段。

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領 繳百元停車費中獎未現身

113年7-8月統一發票即將在下周一（1月6日）兌獎到期，其中有4名千萬中獎人至今沒有現身，有民眾在嘉義繳100元停車費中獎未領，財政部呼籲幸運兒速速現身，以免和財神爺擦身而過。

貨櫃船歐美線運價雙下修 SCFI今日小漲2.94%

貨櫃船公司本月1日美西線運價調漲1500美元辦法，在實施兩天後昨(2)日傍晚破功，今日美西線運價已經從每大箱(40呎櫃)5900美元跌到5100美元，原就未漲足的船公司則自5100美元降至4800美元，美東則維持在6500-6900美元之間，歐洲線現行4900美元運價，預計下周降為4600美元。今(3)日下午三點上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)則是小漲1.82%。

15檔台股ETF年前發紅包 00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF在2025年元月配息入帳，包括配息水準維持高檔的大華優利高填息30（0 0918）、群益台灣精選高息（00919）等8檔入帳日集中在1月13日，光是00918、00919兩檔就會發出逾百億資金。

2025首週台股收黑 外資：春節前利多題材輪番上陣

台股週五（3日）季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.33%、上漲76.24點，指數收在22908.3點，2025年首週週線再度翻黑，全週下跌367.38點，跌幅1.58%，平均日均量3157.81億元，外資法人表示，股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸。

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」 揭市值型ETF關鍵

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。