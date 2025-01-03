中華精測第四季營收12.89億元、年增66.9% 　寫歷史單季新高

▲中華精測第四季營收12.89億元。（圖／業者提供）
記者高兆麟／綜合報導
中華精測今日公布2024年12月份營收報告，單月合併營收達4.51億元，改寫同期歷史新高紀錄，較去年同期成長 60.4％ ; 第四季締造歷史單季新高，達12.89億元，較前一季成長40.6%，較去年同期成長66.9% ; 全年合併營收達 36.05 億元，較去年同期成長 25.0% 。
中華精測表示，受惠於高效能運算 (HPC) 相關高速測試載板新訂單挹注，以及智慧型手機應用處理器 (AP) 之探針卡接單暢旺所帶動，上個月延續前一個月訂單熱度，今年第四季營收符合預期表現，全年達成營收雙位數成長目標。
中華精測說明，就本公司2024年12月份營收結構來看，HPC營收占總營收比重達到歷史新高、首度超越5成，為本季度業績主要成長動能; 其次是智慧型手機相關晶片之探針卡業績持續成長表現。
中華精測回顧2024年，表示AI伺服器、AI電腦、AI手機快速發展，帶動今年下半年相關半導體先進封裝之測試介面需求，尤其HPC高速測試載板最為強勁，為本公司第四季旺季主流產品 ; 除此之外，受惠於AI手機快速發展，智慧型手機相關晶片之探針卡業績穩健成長，全年探針卡營收占總營收的比重3成、順利達成2024年度目標。
中華精測表示，迎接2025年，年度第一場科技盛會美國消費性電子展 (CES) 將在近日登場，預料新技術涵蓋先進交通運輸、永續發展、數位健康、智慧家庭解決方案等新AI應用領域，並激勵AI算力提升，為此，全球各大主流雲端服務供應商 (CSP) 除了積極建置資料中心之外並投入發展自研晶片，預料帶動新一波特殊應用晶片 (ASIC) 需求成長，為產業帶來新的商機。
中華精測指出，在可預期的未來，AI推動半導體產業進入新一波榮景，為本公司帶來新的商機之外，為因應地緣政治及少子化帶來的潛在風險，中華精測將持續精進「CHPT by AI」藉由AI系統提升公司產品品質與服務效率，攜手全球各地的客戶快速掌握新成長契機。
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