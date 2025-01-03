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台彩刮刮樂年度首發鉅獻　6款新品總獎金逾230億創高

▲▼台灣彩券刮刮樂。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲圖右台灣彩券總經理謝志宏、圖左三金天王盧廣仲熱鬧揭曉新春刮刮樂獎項。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

歡樂強檔，金春鉅獻！台灣彩券公司今（3）日舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，由台灣彩券總經理謝志宏與三金天王盧廣仲熱烈互動，熱鬧揭曉新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」，用「刮刮樂就是一種過年的Style」的歡喜氛圍與大家一起迎接金蛇年。

謝志宏表示，回顧過去一年，公益彩券繳出好成績單，刮刮樂對於過年就是必要儀式，沒有全家團聚一起買刮刮樂、一起刮刮就不像過年，總獎金由去年200億元提高到230億元，目的為了讓中獎「有感率」提升。

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▲▼台灣彩券刮刮樂。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲年度生肖限定「金蛇獎」總中獎達100%，13個頭獎300萬元，（圖／巫彩蓮攝）

台灣彩券公司宣布今（114）年首波登場的6款刮刮樂新品，其中最受矚目的「2000萬超級紅包」大獎破紀錄，頭獎2,000萬元共有10個，刷新史上千萬獎個數，100萬元個數再創新高多達1200個；總中獎率100%的年度生肖限定主題刮刮樂「金蛇獎」，頭獎300萬元共有13個，每刮必中、張張都有獎。

同日上市的應景新品「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。今年首波上市的6款新品總獎項超過2,755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。

謝志宏指出，最受矚目的新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2,000元，全年最高頭獎金額2,000萬元共有10個，100萬元更多達1,200個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%；中獎率100%的年度生肖限定主題「金蛇獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有13個，張張都中獎的刮獎體驗廣受民眾喜愛，無論是為自己討個開年好彩頭，或做為新春圍爐歡聚紅包都非常合適。

謝志宏分享，台灣彩券自103年推出首款中獎率100%年度生肖限定主題「金馬獎」大受歡迎後，每年都會在農曆春節前推出以當年度生肖為主題、中獎率100%的「金系列獎」刮刮樂，吸引不少資深彩迷收集，發行至今邁入第12年，也代表「金系列獎」刮刮樂十二生肖完整發行一輪，別具意義。

同日上市還有4款應景新品，包括每張售價300元、頭獎300萬元共有8個的「鈔票一把抓」；每張售價200元、頭獎200萬元各有6個的「年貨大街」及「祈福開運」；還有每張售價100元、最高獎金5萬元多達150個的Q版生肖主題刮刮樂「蛇年行大運」，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎。首波上市的6款新品總獎項超過2,755萬個，百萬元（含）以上獎項共有1,243個，總獎金逾238億元，為刮刮樂有史以來單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最高，要跟全民一起歡喜迎金春，蛇來運轉好事來。

關鍵字： 彩券刮刮樂金蛇年新春獎項

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