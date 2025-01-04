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2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點，盤中一度重挫超過190點，盤面一片綠油油。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股週五（3日）季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.33%、上漲76.24點，指數收在22908.3點，2025年首週週線再度翻黑，全週下跌367.38點，跌幅1.58%，平均日均量3157.81億元，外資法人表示，股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸。

本週三大法人全數站在調節方，外資賣超431.66億元，投信連續第二週減碼37.67億元，自營商賣超128.31億元，三大法人合計賣超597.64億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，2025年開年台股表現失利，不過展望至春節前，台股仍有許多利多題材，包括下週即將於美國拉斯維加斯登場的2025國際消費電子展（CES展），被視為全球AI科技產業發展的風向球，本次CES展聚焦全球科技創新、應用於消費領域的AI晶片等，AI指標大廠輝達的RTX50系列顯卡新品將在CES展亮相，AMD也將推出3款新品，至於輝達的AI旗艦B300晶片則預計將在3月的GTC大會發表。

杜欣霈說明，由於國際龍頭廠所需要的AI相關高階晶片皆與台廠晶圓龍頭大廠合作，大舉挹注今年上半年的先進製程產能，根據預估，美、日、台半導體2024年至2026年的EPS年複合成長率，分別有望達31%、15%、25%，明顯優於美、日、台大盤EPS年複合成長率12%、12%、13%，加上市場對於CoWoS仍供不應求，估計2025年全球需求將達70萬片，其中超過六成來自輝達，看好相關供應鏈與廠商營運持續暢旺。

杜欣霈認為，川普即將就任美國總統，預期金融市場震盪將上升，今年台股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸，加上中小型股落後補漲的遞延效應可期，如何透過選股與擇時策略並進的波段操作，將為今年台股投資的關鍵。

在本月選股方向上，杜欣霈建議，電子股方面持續看好伺服器、散熱零組件、邊緣運算相關、規格升級IC設計、光電及通訊類股，傳產方面則可聚焦汽車零組件、製鞋與重電為重點；另外，近期台股中小型股的布局可側重相關零組件類股，並擇優且尋找具股價低位階優勢的成長產業。
 

關鍵字： 台股股市AICES投資

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