羅東路角地連冠23年「宜蘭地王」　每坪149.5萬

▲2025年度宜蘭地王，由羅東鎮民權路與公園路間路角地，連續23年再度蟬聯。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地王連冠23年！宜蘭縣2025年度公告土地現值1月1日如期公告。2025年公告土地現值較2024年上漲約2.36%，其中，位於羅東鎮民權路與公園路間路角地，連續23年再度蟬聯宜蘭地王，宜蘭縣2025年公告土地現值為每平方公尺452,175元，換算每坪約149.5萬。最低價土地則為武荖坑、東澳間林班地，公告土地現值每平方公尺99元，換算每坪地價約327元。

宜縣地政處表示，國道5號高速公路帶來雙北宜蘭一日生活圈之便利優勢，加上轄區內持續推動各項公共工程及交通建設下，宜蘭縣區域生活機能及交通路網便利性皆有效提升。公共工程持續推動等因素，帶動新成屋建案銷售及中古屋市場交易行情，整體交易量與去年相比呈價漲量增之趨勢。

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2025年公告土地現值作業期間（2023年9月2日至2023年9月1日），調查發現宜縣土地一般正常交易價格（市價）較上一期上漲（2.11%）。其中羅東鎮、宜蘭市、礁溪鄉因地理位置及交通條件本具優勢，生活機能完整，市區穩定發展，地價調幅約在2.2%左右。五結鄉及三星鄉受到用地需求外溢趨勢影響，預售推案交易熱絡，地價調幅較高，約在2.4~2.5%之間。其餘5個平地鄉鎮地價調幅介於1.54~2.3%之間。大同鄉與南澳鄉2個原民地區，則因交易量體變化不大，地價持平。

宜縣地政處長李先智表示，「公告土地現值」係在土地移轉時，作為核課土地增值稅之參考，若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響。2025年1月1日公告土地現值公告後，民眾如需查詢公告土地現值，可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。