ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

傳切入Tesla機器人　亞光：今年小量生產客戶不只一家

▲2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）現場，特斯拉（Tesla）發表旗下第二代Optimus機器人。（圖／達志影像／美聯社）

▲示意圖。（達志影像／美聯社）

文／中央社

隨著數位相機、車載鏡頭成長，亞洲光學2024年前3季獲利創2008年以來同期新高，董事長賴以仁表示，掌握3大契機，今年各產品線會再成長。

外傳亞光切入特斯拉「機器人之眼」，賴以仁未正面回應，僅說「機器人客戶不只一家，今年小量生產」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光學鏡頭廠亞洲光學2024年自結合併營收新台幣230.5億元，創十多年來新高，年增率逾28%，前3季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股盈餘4.45元，獲利創2008年以來同期新高。

亞光今天在台中舉行忘年會，董事長賴以仁受訪時表示，亞光已掌握3大發展契機，效益會在未來陸續展現。第一，亞光與全球企業LG Innotek（LGIT）合作拓展車載，以及高階智慧型手機鏡頭市場，在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，有助於在高階手機鏡頭升級的趨勢下，掌握訂單與商機。

第二，亞光有信心搶占全球自駕車鏡頭的市占率，客戶不只美國大廠，也囊括日本和歐洲客戶，菲律賓二廠計劃加速進行，未來車載鏡頭產能有望大幅提升，預計2026年下半年正式投產，但坦言生產效率還有待提升。

第三，亞光領先跨足Metalens（超穎透鏡）領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，主要是搶占AI快速發展帶動的光學鏡頭應用商機，應用將涵蓋手機的臉部辨識以及AR的Waveguide（光波導）。

此外，機器人題材點火，亞光是特斯拉車載鏡頭供應商，且布局機器視覺多年，市場傳出亞光已切入特斯拉機器人供應鏈，搭上「機器人之眼」商機。

對此，賴以仁低調表示，不回應單一客戶訊息，對此消息並未正面談論；但他指出，機器人之眼和車載鏡頭不一樣，對溫度要求不高，不一定要用玻璃鏡頭，可採用以塑膠鏡頭為主的混合鏡頭，且機器視覺的技術門檻，並不是非常高，更有賴於與客戶合作過的信任關係。

他也透露，亞光切入機器人供應鏈，「客戶不只一家」，不過預料今年還是在試產階段，只有小量出貨，坦言客戶還在改，機器人要大幅放量，推估還有一段時間，至少今年看不到。

亞光有車載鏡頭、影像感測器（CIS）及數位相機3大產品線，賴以仁表示，數位相機復古風潮再起，從美國流行到日本，2023年亞光出貨86萬台數位相機，2024年成長至136萬台，今年接單不錯，預估會比去年繼續成長，至少有2、3年榮景可期。

他進一步說，2024年亞光CIS營業額年成長14%，車載鏡頭表現非常好，2023年出貨673萬顆，2024年出貨1099萬顆，營收占比約13至15%。

展望今年，賴以仁說，3大產品線都會繼續成長，但車載鏡頭成長幅度會放緩，必須等LGIT下半年發酵再放量。

關鍵字： 亞洲光學AI車載鏡頭數位相機特斯拉

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF在2025年元月配息入帳，包括配息水準維持高檔的大華優利高填息30（0 0918）、群益台灣精選高息（00919）等8檔入帳日集中在1月13日，光是00918、00919兩檔就會發出逾百億資金。

2025-01-04 00:48
美股ETF 2024年吸金36兆刷新高　華爾街看衰「今年掀倒閉潮」

美股ETF 2024年吸金36兆刷新高　華爾街看衰「今年掀倒閉潮」

台股股民瘋ETF，美股也一樣！根據統計，美國交易所ETF在去（2024）年迎來1.1兆美元（約折合新台幣36兆元）資金流入，寫下35年以來的歷史新高，幾乎是2023年5970億美元（約折合新台幣19.7兆）資金的兩倍；但根據《彭博》報導，雖然ETF去年繳出豐收的一年，然而今（2025）年成長可能會面臨許多障礙。

2025-01-04 16:19
0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。

2025-01-04 00:02
勞保投保上限調整加劇財務負擔　學者看法分歧

勞保投保上限調整加劇財務負擔　學者看法分歧

勞保投保薪資上限超過8年未調整，逾300萬人未來面臨「高薪低報」，勞動部認為提高上限會加重勞保財務負擔，但學者持不同看法，認為可採累退方式降低高薪者給付率等。

2025-01-04 13:31
勞保投保上限逾8年未調　逾300萬人面臨高薪低報

勞保投保上限逾8年未調　逾300萬人面臨高薪低報

勞保投保薪資分級上限超過8年未調整，勞保局統計，目前投保最高薪資級距新台幣4萬5800元者已達313萬人、占總投保人數32%，未來將卡在勞保天花板面臨「高薪低報」。

2025-01-04 13:19
慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

慧洋（2637）公告2024年12月合併營收，單月合併營收為14.47億元，年減18.1％，自結12月單月營業利益為3.18億元，業外則受惠認列處分船舶收益，稅前盈餘則為4.99億元，自結每股稅前盈餘為0.67元；累計2024全年合併營收為203.71億元，年增19.86％，自結全年營業利益為67.95億元，稅前盈餘為60.64億元，自結每股稅前盈餘達8.12元。

2025-01-04 06:00
2025首周台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

2025首周台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

台股周五（3日）季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.33%、上漲76.24點，指數收在22908.3點，2025年首週週線再度翻黑，全周下跌367.38點，跌幅1.58%，平均日均量3157.81億元，外資法人表示，股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸。

2025-01-04 00:02
台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

2025年1月迎來ETF除息「大旺月」，估計逾35檔將集中在本月中下旬陸續除息，但有包括兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）與富蘭克林華美臺灣 Smart ETF（00905）4檔公告不配息。

2025-01-03 15:38
藥華藥今公布血小板新藥解盲達標　股價2024年漲近8成

藥華藥今公布血小板新藥解盲達標　股價2024年漲近8成

去（2024）年漲幅78%的藥華藥（6446）今（4）日早上召開重大訊息，公布旗下新藥P1101之原發性血小板過多症（ET）全球多國多中心第三期臨床試驗（以下簡稱「SURPASS ET」）主要評估指標之統計結果正面，P值為0.0001，達到統計上顯著意義。

2025-01-04 11:35
廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

廣運（6125）今日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，並以「強勢廣運 登峰造極」為活動主題，針對今年營運展望，廣運總經理柯智鈞也表示，廣運目前在手訂單大概有65億元，今年、明年是公共工程認列營收期，桃機T3開工之後，T3行李輸送系統已經開始做，這個是亞洲行李輸送系統裡最先進的，結合很多物流控制系統，也整合數位孿生的部分，除此之外，除了半導體應用已經落地外，廣運也將和金運一起參加三月的NVIDIA GTC大會，更透露公司在人形機器人這塊也不缺席，未來也會有相關應用。

2025-01-04 11:13

讀者迴響

熱門新聞

桃園護理師玩刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

勞保投保上限逾8年未調　逾300萬人面臨高薪低報

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

台彩刮刮樂年度首發鉅獻　6款新品總獎金238億創高

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

中華精測去年Q4營收12.89億、年增66.9% 　寫歷史單季新高

慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366