績效最強助攻！永慶加盟四品牌「聯賣制度」　推升南台灣業績激增40%

▲永義房屋農十六大千加盟店去年聯賣業績高達近6,500萬元，推升年度總業績突破1.4億元，贏得「永義房屋2024全台店總業績」季軍。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團加盟四品牌績效與規模再創高，全台業績突破387億元，區域表現也不遑多讓，在南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）業績達到114億元、年增超過40%，其中聯賣業績占比逾4成、達48億元，帶動單店平均業績成長20%、來到2,700萬元，笑傲同業。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，去年永慶加盟四品牌南台灣成交件數將近2萬件，顯示「先誠實再成交」的服務精神贏得廣大客戶認同與指名；而「聯賣制度」則促進加盟店相互合作、創造多贏，讓成交更快速，並有更多時間可以服務更多客戶，達成高效率、高績效、高收入目標，讓永慶加盟體系持續吸引各界菁英加入「誠實房仲」行列，去年新增店數就有70店，目前南台灣店數已達480店，穩坐「南台灣房仲第一品牌」地位。

此外，永慶加盟四品牌南台灣2024年共產生上百位千萬業績的房仲菁英，並有15家加盟店業績突破1億元，還有2家加盟店業績高達2億。莊志成強調，永慶加盟總部不只是提供品牌授權，更關心加盟店的營運狀況，打造永續發展的加盟環境。從開店的規劃，到人員訓練、經營管理方針、行銷管道、市場趨勢分析等，永慶加盟總部提供全方位協助，助加盟店走向成功的道路。

▲永慶不動產鄭景鴻讚賞集團共好文化，讓他樂於在永慶加盟體系下持續擴大事業版圖。

聯賣制度助攻 加盟店業績屢創新高

永義房屋農十六大千加盟店2024年業績高達1.4億元、較前年大增8成，其中聯賣業績更高達近6,500萬元，超越許多加盟店一整年的業績。店東鄭博陽創業至今僅4年多，旗下目前已有6家加盟店，團隊也從7人擴展至200人。他認為，永慶加盟體系擁有公平且完整的規章制度，加上總部對市場情勢精準的分析與策略布局，讓他能安心拓展事業版圖。

鄭博陽團隊重視人員訓練，為夥伴提供豐富且多元的課程，且年輕活潑的團隊形象，吸引許多同業菁英加入。永義房屋農十六大千加盟店的同仁去年平均年收都超過百萬，其中有3位個人業績達600萬元，還有1位業績突破1千萬元！今年鄭博陽預計再開出2家店，培養更多優秀人才。

同樣受惠於「聯賣制度」的，還有有巢氏房屋嘉義興業加盟店，2024年聯賣業績逼近5千萬元，推升該店總業績突破1.2億元，創下歷史新高，搶下「有巢氏房屋2024全台店總業績」第2名！店長陳士仁分享，雖然9月中後受到第七波信用管制影響，但在「聯賣」幫助下，能接觸的物件與客源範圍更寬廣，成交機會也更多，2024年聯賣業績年增近7成，進而帶動總業績也成長6成之多。

陳士仁補充，升級後的《i智慧pro系統》，量化管理店務和業務，能及早發現異常、迅速調整，一次管理3家店也毫不費力；人員也透過系統掌控自身績效、校正方向，工作效率提高，業績也隨之成長，造就了2024年的佳績。

▲有巢氏房屋嘉義興業加盟店去年聯賣業績成長近7成，帶動店總業績大增6成、達到1.2億元亮眼成績。

共好文化與教育訓練 成就卓越團隊

永慶集團成立30多年，對市場脈動高度敏銳，自央行公布管制政策後，永慶加盟總部便迅速提出應對策略，並開設多堂戰技課程等，助加盟店穩住腳步。永慶不動產屏東中正文傳加盟店東鄭景鴻說，這些課程對人員的服務精進與工作觀念都有很大的幫助，也感受到加盟總部對加盟店的用心。有了總部資源的輔助，永慶不動產屏東中正文傳加盟店締造出逾9,600萬元業績，是屏東最強加盟店！

旗下有7家加盟店的鄭景鴻分享，線上教學系統《i學苑》當中有1千多堂的課程，包含許多績優店東和超級業務的無私分享，這樣的企業文化，成為集團強大的競爭優勢，提升人員的專業素質，才能在市場中始終保持領先地位，也讓鄭景鴻樂於在永慶加盟體系下，持續擴大事業規模。

而原本經營在地品牌南北房屋的王啟山，因感受到永慶加盟體系的品牌力道，進而轉招成立台慶不動產台南文化崇明加盟店，今年拚出5,600萬元的好成績。他分享，以前在小品牌繳了加盟金，就不會再獲得總部資源；近年台南房市雖受惠台積電議題，但大客戶都只願意找有規模的大品牌，加上小品牌在人才招募上也越來越難，因此他決心做出改變，也從此打開了眼界。

「以前一年做500萬業績就覺得自己很強，來到台慶不動產之後，才發現自己像個井底之蛙。」王啟山笑說，永慶加盟體系有制度、有規矩，帶領加盟店走向正確的方向，尤其是「房仲經營管理師」課程，3日的課程能感受加盟總部投入大量的資源成本，落實集團共好共享的文化，這是之前在地品牌沒有辦法做到的，也是2024年好成績的關鍵之一。

▲台慶不動產王啟山店東認為，永慶加盟總部資源多、品牌力強，人才招募更容易，客戶指名度及業績都比以往提高許多。