ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

▲▼廣運董事長謝清福（右）及執行長謝明凱（左）。（圖／記者高兆麟攝）

▲廣運董事長謝清福（右）及執行長謝明凱（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

廣運（6125）今日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，並以「強勢廣運 登峰造極」為活動主題，針對今年營運展望，廣運總經理柯智鈞也表示，廣運目前在手訂單大概有65億元，今年、明年是公共工程認列營收期，桃機T3開工之後，T3行李輸送系統已經開始做，這個是亞洲行李輸送系統裡最先進的，結合很多物流控制系統，也整合數位孿生的部分，除此之外，除了半導體應用已經落地外，廣運也將和金運一起參加三月的NVIDIA GTC大會，更透露公司在人形機器人這塊也不缺席，未來也會有相關應用。

廣運董事長謝清福今日在尾牙表示，廣運成立近50年，一直致力於技術傳承，經營管理的教育。目的是為了使廣運公司技術與組織職能持續發展與壯大，所以從廣運公司、金運公司、到太極公司，然後集團執行長謝明凱又創立了盛新材料、群豐物流和永暘光學公司。從一個小竹筏，慢慢加入多元產業協同發展，目前擁有6個主要艦隊的大集團，展現出多元化與全球化佈局的策略成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對接班議題，謝清福也強調，「傳承」的目的是為了擴大公司發展，也是為了讓年輕人接棒，推動公司邁向新的里程碑。他表示，未來將適時退居第二線，為二代接班人謝明凱執行長提供空間與機會，讓他以嶄新的視野和思維帶領公司邁向更高的成就。期許大家未來繼續以創新為核心動力，持續推動轉型升級，深化全球佈局，並以永續發展為目標，使廣運在瞬息萬變的市場中，成為更具競爭力的國際品牌。

針對集團營運展望，廣運總經理柯智鈞表示，廣運目前在手訂單大概有65億，桃園機場T3行李輸送系統已經開始做，這個大概是亞洲行李輸送系統裡最先進的，結合很多物流控制系統，也整合虛實整合數位孿生的部分，在這邊去模擬結果，這可以讓整個測試驗證過程，利用人工智慧數據，能夠知道結果是不是符合機場需求。

柯智鈞表示，這個案子應該可以在明年年中完成，以機場公司規劃，2026年至2027年開始啟用，他也指出，這個案子總金額大約46億元，去年已經開始在認列，今年也會繼續，廣運還有國家圖書館和郵局物流中心等案子，以郵局來說，還有六億元左右要認列，這兩年至少還有30億的公共工程營收，民間工程部分，預計今年中到明年年底，還有20幾億的物流方面的營收可以認列。

至於金運的部分，金運現在不斷增加服務項目，讓客戶一張單就可以有完整服務，預期黏著性會更密切，因為以前純代工不會賺錢，現在做完整解決方案，也增加國外客戶，過去金運有接二手單、三手單，現在慢慢往一手單靠近，現在金運的優勢建立在非中國製造和川普政策，客戶跑來台灣下單，中國製造優勢不再。

目前金運的熱傳解決方案的已經交到美國客戶的廠區，台灣國內除了12月承接國家高速網路中心標案，也和日本建立很好的關係，日本政府合作公司就來接洽尋求幫助，金運也和台灣四間伺服器廠建立合作關係，更透露在很多台廠還沒看過GB200整櫃之前，公司就已經完成整櫃測試，明年需求上，可以說是非常強烈。

金運科技源自廣運電子事業群，於2010年經母子分割成為獨立公司，目前專注於電子EMS代工與散熱相關業務。自成立以來，金運持續專注於技術創新，並以實現股票上市櫃為目標。為促進整體業務成長，母公司廣運決定自2025年1月1日起，將新事業熱傳事業群併入金運科技。此舉有助於資源整合、技術提升及市場拓展。

太極(4934)主要產品則為單晶PERC M10太陽能電池片，生產基地在越南河內，產品主要供應歐美市場、韓國、印度(以美國為主)，最大股東是廣運(6125)持股27.2%。公司與廣運共同開發太陽能生產設備，購置設備成本較同業低。

太極2023年第四季將越南太陽能產線升級到PERC M10，2024年第一季新產品認證，2024年第二季遇到美國對越南啟動雙反調查。太極能源目前在越南河內設有太陽能電池製造廠，面臨美國可能對越南進口的太陽能產品課徵高額反傾銷與反補貼稅率的挑戰，公司已採取應對策略以降低風險並多元化其業務，包括開拓美國以外國際市場及透過轉投資盛新材料進入碳化矽晶圓市場，另外也跨足隱形眼鏡市場，投資永暘光學並成立 LENS++ 品牌，專注於矽水膠及抗藍光功能的日抛與月抛型隱形眼鏡，抓住消費性醫療產品市場的成長機會，公司正在桃園平鎮廠建置生產線預計2025年完工。

至於盛新材料則是由廣運與太極合資成立，目前股本為 5 億元，是台灣少數能同時生產元件級 N 型及 SI 型 SiC 基板的公司。主要持股太極能源47.7%、廣運8.8%及鴻元國際10%，盛新也計劃發行現金增資20,000 仟股，每股 25 元，募資 5 億元，增資後資本額為７億元。目前已有原始策略投資人表示擬任特定人超額參與認購本次現增。金管會已於 2024 年 12 月 25 日核准申報生效，預計於 2025 年第一季完成募集。完成募集後，將送件登錄興櫃，並積極推進股票上市計劃。

關鍵字： 廣運

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF在2025年元月配息入帳，包括配息水準維持高檔的大華優利高填息30（0 0918）、群益台灣精選高息（00919）等8檔入帳日集中在1月13日，光是00918、00919兩檔就會發出逾百億資金。

2025-01-04 00:48
0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。

2025-01-04 00:02
慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

慧洋（2637）公告2024年12月合併營收，單月合併營收為14.47億元，年減18.1％，自結12月單月營業利益為3.18億元，業外則受惠認列處分船舶收益，稅前盈餘則為4.99億元，自結每股稅前盈餘為0.67元；累計2024全年合併營收為203.71億元，年增19.86％，自結全年營業利益為67.95億元，稅前盈餘為60.64億元，自結每股稅前盈餘達8.12元。

2025-01-04 06:00
2025首周台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

2025首周台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

台股周五（3日）季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.33%、上漲76.24點，指數收在22908.3點，2025年首週週線再度翻黑，全周下跌367.38點，跌幅1.58%，平均日均量3157.81億元，外資法人表示，股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸。

2025-01-04 00:02
台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

2025年1月迎來ETF除息「大旺月」，估計逾35檔將集中在本月中下旬陸續除息，但有包括兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）與富蘭克林華美臺灣 Smart ETF（00905）4檔公告不配息。

2025-01-03 15:38
勞保投保上限調整加劇財務負擔　學者看法分歧

勞保投保上限調整加劇財務負擔　學者看法分歧

勞保投保薪資上限超過8年未調整，逾300萬人未來面臨「高薪低報」，勞動部認為提高上限會加重勞保財務負擔，但學者持不同看法，認為可採累退方式降低高薪者給付率等。

2025-01-04 13:31
勞保投保上限逾8年未調　逾300萬人面臨高薪低報

勞保投保上限逾8年未調　逾300萬人面臨高薪低報

勞保投保薪資分級上限超過8年未調整，勞保局統計，目前投保最高薪資級距新台幣4萬5800元者已達313萬人、占總投保人數32%，未來將卡在勞保天花板面臨「高薪低報」。

2025-01-04 13:19
藥華藥今公布血小板新藥解盲達標　股價2024年漲近8成

藥華藥今公布血小板新藥解盲達標　股價2024年漲近8成

去（2024）年漲幅78%的藥華藥（6446）今（4）日早上召開重大訊息，公布旗下新藥P1101之原發性血小板過多症（ET）全球多國多中心第三期臨床試驗（以下簡稱「SURPASS ET」）主要評估指標之統計結果正面，P值為0.0001，達到統計上顯著意義。

2025-01-04 11:35
廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

廣運（6125）今日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，並以「強勢廣運 登峰造極」為活動主題，針對今年營運展望，廣運總經理柯智鈞也表示，廣運目前在手訂單大概有65億元，今年、明年是公共工程認列營收期，桃機T3開工之後，T3行李輸送系統已經開始做，這個是亞洲行李輸送系統裡最先進的，結合很多物流控制系統，也整合數位孿生的部分，除此之外，除了半導體應用已經落地外，廣運也將和金運一起參加三月的NVIDIA GTC大會，更透露公司在人形機器人這塊也不缺席，未來也會有相關應用。

2025-01-04 11:13
詐騙又來！「雲端發票整合平台」寄信索個資　財部籲1招分辨

詐騙又來！「雲端發票整合平台」寄信索個資　財部籲1招分辨

你也有收到「財政部雲端發票整合」的詐騙信嗎？內容指出收件人雲端發票載具，跟信用卡綁定的載具不同，叫收到此封信件民眾登入連結的網頁，個資因此全都露，財政部呼籲，平台信箱網址結尾都是政府專用「.gov.tw」，且平台「不會」寄E-mail要求輸入信用卡資訊。

2025-01-04 10:59

讀者迴響

熱門新聞

桃園護理師玩刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

台彩刮刮樂年度首發鉅獻　6款新品總獎金238億創高

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

中華精測去年Q4營收12.89億、年增66.9% 　寫歷史單季新高

慧洋自結去年稅前每股賺8.12元　今年交付2艘節能新船

2025首周台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366