廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

▲廣運董事長謝清福（右）及執行長謝明凱（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

廣運（6125）今日舉行集團年度尾牙聯歡餐會，並以「強勢廣運 登峰造極」為活動主題，針對今年營運展望，廣運總經理柯智鈞也表示，廣運目前在手訂單大概有65億元，今年、明年是公共工程認列營收期，桃機T3開工之後，T3行李輸送系統已經開始做，這個是亞洲行李輸送系統裡最先進的，結合很多物流控制系統，也整合數位孿生的部分，除此之外，除了半導體應用已經落地外，廣運也將和金運一起參加三月的NVIDIA GTC大會，更透露公司在人形機器人這塊也不缺席，未來也會有相關應用。

廣運董事長謝清福今日在尾牙表示，廣運成立近50年，一直致力於技術傳承，經營管理的教育。目的是為了使廣運公司技術與組織職能持續發展與壯大，所以從廣運公司、金運公司、到太極公司，然後集團執行長謝明凱又創立了盛新材料、群豐物流和永暘光學公司。從一個小竹筏，慢慢加入多元產業協同發展，目前擁有6個主要艦隊的大集團，展現出多元化與全球化佈局的策略成果。

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針對接班議題，謝清福也強調，「傳承」的目的是為了擴大公司發展，也是為了讓年輕人接棒，推動公司邁向新的里程碑。他表示，未來將適時退居第二線，為二代接班人謝明凱執行長提供空間與機會，讓他以嶄新的視野和思維帶領公司邁向更高的成就。期許大家未來繼續以創新為核心動力，持續推動轉型升級，深化全球佈局，並以永續發展為目標，使廣運在瞬息萬變的市場中，成為更具競爭力的國際品牌。

針對集團營運展望，廣運總經理柯智鈞表示，廣運目前在手訂單大概有65億，桃園機場T3行李輸送系統已經開始做，這個大概是亞洲行李輸送系統裡最先進的，結合很多物流控制系統，也整合虛實整合數位孿生的部分，在這邊去模擬結果，這可以讓整個測試驗證過程，利用人工智慧數據，能夠知道結果是不是符合機場需求。

柯智鈞表示，這個案子應該可以在明年年中完成，以機場公司規劃，2026年至2027年開始啟用，他也指出，這個案子總金額大約46億元，去年已經開始在認列，今年也會繼續，廣運還有國家圖書館和郵局物流中心等案子，以郵局來說，還有六億元左右要認列，這兩年至少還有30億的公共工程營收，民間工程部分，預計今年中到明年年底，還有20幾億的物流方面的營收可以認列。

至於金運的部分，金運現在不斷增加服務項目，讓客戶一張單就可以有完整服務，預期黏著性會更密切，因為以前純代工不會賺錢，現在做完整解決方案，也增加國外客戶，過去金運有接二手單、三手單，現在慢慢往一手單靠近，現在金運的優勢建立在非中國製造和川普政策，客戶跑來台灣下單，中國製造優勢不再。

目前金運的熱傳解決方案的已經交到美國客戶的廠區，台灣國內除了12月承接國家高速網路中心標案，也和日本建立很好的關係，日本政府合作公司就來接洽尋求幫助，金運也和台灣四間伺服器廠建立合作關係，更透露在很多台廠還沒看過GB200整櫃之前，公司就已經完成整櫃測試，明年需求上，可以說是非常強烈。

金運科技源自廣運電子事業群，於2010年經母子分割成為獨立公司，目前專注於電子EMS代工與散熱相關業務。自成立以來，金運持續專注於技術創新，並以實現股票上市櫃為目標。為促進整體業務成長，母公司廣運決定自2025年1月1日起，將新事業熱傳事業群併入金運科技。此舉有助於資源整合、技術提升及市場拓展。

太極(4934)主要產品則為單晶PERC M10太陽能電池片，生產基地在越南河內，產品主要供應歐美市場、韓國、印度(以美國為主)，最大股東是廣運(6125)持股27.2%。公司與廣運共同開發太陽能生產設備，購置設備成本較同業低。

太極2023年第四季將越南太陽能產線升級到PERC M10，2024年第一季新產品認證，2024年第二季遇到美國對越南啟動雙反調查。太極能源目前在越南河內設有太陽能電池製造廠，面臨美國可能對越南進口的太陽能產品課徵高額反傾銷與反補貼稅率的挑戰，公司已採取應對策略以降低風險並多元化其業務，包括開拓美國以外國際市場及透過轉投資盛新材料進入碳化矽晶圓市場，另外也跨足隱形眼鏡市場，投資永暘光學並成立 LENS++ 品牌，專注於矽水膠及抗藍光功能的日抛與月抛型隱形眼鏡，抓住消費性醫療產品市場的成長機會，公司正在桃園平鎮廠建置生產線預計2025年完工。

至於盛新材料則是由廣運與太極合資成立，目前股本為 5 億元，是台灣少數能同時生產元件級 N 型及 SI 型 SiC 基板的公司。主要持股太極能源47.7%、廣運8.8%及鴻元國際10%，盛新也計劃發行現金增資20,000 仟股，每股 25 元，募資 5 億元，增資後資本額為７億元。目前已有原始策略投資人表示擬任特定人超額參與認購本次現增。金管會已於 2024 年 12 月 25 日核准申報生效，預計於 2025 年第一季完成募集。完成募集後，將送件登錄興櫃，並積極推進股票上市計劃。