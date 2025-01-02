港務公司優化港區危險物品安全管理資訊系統　強化緊急應變能力

▲系統整合架構圖。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司為善盡企業責任，積極提升港區安全作為，強化港區危險品管理效率並提升安全防護，透過危險物品安全管理資訊系統整合升級，將有效解決過往系統架構及資料整合問題，並強化港區緊急應變能力，為港口的永續發展奠定良好基礎。

系統整合原有貨櫃、液散貨及危險品地圖等子系統，並透過地圖導向模式及響應式網頁設計，讓繁雜的管理資料視覺化，提升使用者體驗，並為準確掌握港區危險品貨櫃存量，導入與櫃場系統(TOS)的介接，方便業者回報即時資訊，有效解決過往資料落差問題。

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使用者除了可透過更友善之地圖介面快速查詢危險品的儲放位置，同時提供緊急聯絡資訊及安全資料表(SDS)下載功能，讓救災人員能快速掌握事故地點、儲放物質、應變處理、鄰近儲放資訊及緊急聯絡窗口等資訊。除此之外，本次系統優化採用前後端分離架構及響應式網頁設計(RWD)，符合最新資訊安全規範，並提供完整的資料備份及驗證機制。

此次系統整合升級展現港務公司致力於提升港區安全管理的決心，透過持續優化系統功能，為港區作業安全提供更完善的保障，同時與港區相關業者共同創造港埠「環境安全」、「永續經營」的永續發展目標。