先探／ETF總體檢：成長與挑戰並存

ＥＴＦ市場展現驚人的成長力，受益人數突破千萬大關，高股息ＥＴＦ仍是資金流入的主要來源，而主動式ＥＴＦ即將推出，預告資本市場的多元化發展。

文／周佳蓉

台股二四年表現強勢，漲幅居全球股市前三名，不過外資年初以來沿路賣超台股，達六七七九億元，顯示台股主要依賴內資的支撐，而最關鍵的因素就是由投信法人發行的ＥＴＦ。

大牛市值堪比上市公司

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在揮別二四年的時刻，台灣ＥＴＦ受益人數相比二三年底的八四三萬人，順利突破一千萬人次，最新總受益人數達到一○二五萬人，年底前有賣出台股ＥＴＦ、轉向債券ＥＴＦ的跡象，一整年共有三五檔ＥＴＦ掛牌上市，已有多達二八○檔各類型ＥＴＦ流通在資本市場。

國人熱中投資ＥＴＦ，從高股息、季配、月月配，再到美國債券ＥＴＦ的風潮，成了吸金的商品。

統計二四年以來資金規模前五大ＥＴＦ分別為元大台灣五○、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、元大美債二○年。

其中規模達四三○○億的元大台灣五○，市值堪比許多上市公司，高於玉山金、智邦、台灣大，次於台股權重第十七名的元大金，群益台灣精選高息則有逾三○○○億規模，也與櫃買指數權重第一名的元太市值相當接近。

以年度殖利率來排名，第一名的復華富時高息低波二四年共配出十．三五元，以市價換算年化殖利率約十五．十五％；大華優利高填息三○持有多檔金融股、長榮、廣達等高股利配發公司，年化殖利率也來到十二．八五％；富邦台灣中小則聚焦中小型股作為標的，剔除市值前五十大公司之後才列入ＥＴＦ名單中，雖然一整年共配息六．四七元，年化殖利率也來到十二．○三％的第三名，不過因為持有較高權重的京元電、士電、天鈺等公司，下半年股價震盪較大，十月配發下半年股息以來至今仍未填息。

季配ＥＴＦ吸引力再現

回顧一整年，受益人數增長最多的前五大ＥＴＦ，分別是群益台灣精選高息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦台五○和元大高股息，前五名中有四檔為高股息ＥＴＦ，只有一檔為市值型ＥＴＦ。值得留意的是，這些ＥＴＦ多數為季配型產品。（全文未完）

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