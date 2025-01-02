快訊／台股收盤大跌203.04點　台積電跌10元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開低走低，加權指數終場大跌203.04點，以22832.06點作收，跌幅0.88％，成交量3698.89億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌59.39點開出，指數開低走低，盤中最高達23038.08點，最低22713.63點，終場收在22832.06點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1065元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌1.5元至182.5元；廣達（2382）下跌7元至280元；陽明（2609）上漲0.9元來到76.6元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.4元。

今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲1.35元，漲幅9.96％；海華（3694）上漲5.6元，漲幅9.95％；安集（6477）上漲2.8元，漲幅9.95％；艾姆勒（2241）上漲2.75元，漲幅9.93％；精成科（6191）上漲5.7元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為裕慶-KY（6957）下跌19元，跌幅8.23％；光聖（6442）下跌51元，跌幅7.85％；上銀（2049）下跌20.5元，跌幅6.23％；中福（1435）下跌2.2元，跌幅6.15％；矽力*-KY（6415）下跌24.5元，跌幅6.07％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 吉祥全（2491） 14.9 ▲1.35 ▲9.96％ 海華（3694） 61.9 ▲5.6 ▲9.95％ 安集（6477） 30.95 ▲2.8 ▲9.95％ 艾姆勒（2241） 30.45 ▲2.75 ▲9.93％ 精成科（6191） 63.2 ▲5.7 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 裕慶-KY（6957） 212.0 ▼19.0 ▼8.23％ 光聖（6442） 599.0 ▼51.0 ▼7.85％ 上銀（2049） 308.5 ▼20.5 ▼6.23％ 中福（1435） 33.6 ▼2.2 ▼6.15％ 矽力*-KY（6415） 379.0 ▼24.5 ▼6.07％

資料來源：證交所