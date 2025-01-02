快訊／台股收盤大跌203.04點　台積電跌10元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開低走低，加權指數終場大跌203.04點，以22832.06點作收，跌幅0.88％，成交量3698.89億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌59.39點開出，指數開低走低，盤中最高達23038.08點，最低22713.63點，終場收在22832.06點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1065元，跌幅0.93％；鴻海（2317）下跌1.5元至182.5元；廣達（2382）下跌7元至280元；陽明（2609）上漲0.9元來到76.6元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.4元。
今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲1.35元，漲幅9.96％；海華（3694）上漲5.6元，漲幅9.95％；安集（6477）上漲2.8元，漲幅9.95％；艾姆勒（2241）上漲2.75元，漲幅9.93％；精成科（6191）上漲5.7元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為裕慶-KY（6957）下跌19元，跌幅8.23％；光聖（6442）下跌51元，跌幅7.85％；上銀（2049）下跌20.5元，跌幅6.23％；中福（1435）下跌2.2元，跌幅6.15％；矽力*-KY（6415）下跌24.5元，跌幅6.07％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉祥全（2491）
|14.9
|▲1.35
|▲9.96％
|海華（3694）
|61.9
|▲5.6
|▲9.95％
|安集（6477）
|30.95
|▲2.8
|▲9.95％
|艾姆勒（2241）
|30.45
|▲2.75
|▲9.93％
|精成科（6191）
|63.2
|▲5.7
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|裕慶-KY（6957）
|212.0
|▼19.0
|▼8.23％
|光聖（6442）
|599.0
|▼51.0
|▼7.85％
|上銀（2049）
|308.5
|▼20.5
|▼6.23％
|中福（1435）
|33.6
|▼2.2
|▼6.15％
|矽力*-KY（6415）
|379.0
|▼24.5
|▼6.07％
資料來源：證交所
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