國泰金招兵買馬　集團人才需求逾7,500名

▲國泰金暨旗下子公司徵才7500名。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

迎接2025年開春求職潮，國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今(2025)年度預計聯手祭出逾7,500個職缺，向跨界、跨域人才招手，無論職場老將或剛畢業的新鮮人，都歡迎加入國泰行列。

今年國泰徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾800名，不僅是連續三年正成長，更創下歷年數位科技人才需求新紀錄，其次「三大儲備幹部」(MA)今年總需求82名，向海內外優秀人才招手，較去（2024）年招募人數成長1倍；國泰五大職系包括儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃仍是今年開出的重點職缺，人才條件除跨域、跨界多元樣貌，甚至有意願至海外發展的人才都會是招募的考量重點。

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國泰今年廣招806名數位科技人才，包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，需求更勝以往，滿足未來策略發展，AI大趨勢來臨，面對AI應用，尤以金融業更需高標、審慎對待，國泰AI發展，從成立「資料暨AI治理委員會」、訂定「負責任AI（Responsible AI）為原則」治理規範、建立「國泰AI評測中心」管理機制，從組織、規範、管理，採「系統性」策略確保AI系統合規，以實踐國泰可信任/負責任AI。

國泰世華銀行海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，為我國在東協市場橫跨最多國家，布局最廣之銀行。因應國泰世華銀行海外市場快速成長，為支應海外法金、消金多元業務發展，及強化區域型金融人才養成，提升客戶體驗，今年將擴大國際型人才招募需求，鎖定有志於在台發展且具高移動性之外國籍新鮮人、經驗人才，提供海外管理企劃人員、海外產經研究人員、海外數據分析師等多元職缺。國泰人壽亦積極延攬數理精算、財務投資、管理企劃、核保理賠、永續發展、健康醫療管理等領域人員，打造跨串通全方位人才。

因應集團策略需求，國泰金控旗下「三大儲備幹部」計畫，今年總計祭出82名職缺招募海內外優秀人才，較去年成長1倍。凡過關斬將錄取並通過考核者，首年年薪即達百萬，包括國泰金控預計招募12位GMA(Group/Global Management Associate)，培育跨領域策略通才，不侷限於金融科系，例如數位科技或法律長才者都歡迎加入，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模，透過完善的培育計畫、多元資源及寬廣的職涯舞台，吸引多方優秀人才前來大展身手。

國壽預計招募10位CIM(Cathay Investment Manager)，提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任MA一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程；因應數位科技人才需求高漲，並為持續深化海外市場經營，國泰世華銀行CMA(Cathay Management Associate)擴大個、法金職系人數，並增加AI、IT職系，預計招募60個CMA，以具綜效且模組化的方式培育儲備幹部，找尋對自我成長不設限的跨域人才，可作為最佳職涯加速器。

至今國泰已培育許多MA成為集團中高階幹部，於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮興趣與專業所長；值得關注的是，3個儲備幹部計畫開放申請將統一於1月24日起至3月底截止。

