ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

國泰金招兵買馬　集團人才需求逾7,500名

▲▼ 國泰金徵人。（圖／國泰金提供）

▲國泰金暨旗下子公司徵才7500名。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

迎接2025年開春求職潮，國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，今(2025)年度預計聯手祭出逾7,500個職缺，向跨界、跨域人才招手，無論職場老將或剛畢業的新鮮人，都歡迎加入國泰行列。

今年國泰徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾800名，不僅是連續三年正成長，更創下歷年數位科技人才需求新紀錄，其次「三大儲備幹部」(MA)今年總需求82名，向海內外優秀人才招手，較去（2024）年招募人數成長1倍；國泰五大職系包括儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃仍是今年開出的重點職缺，人才條件除跨域、跨界多元樣貌，甚至有意願至海外發展的人才都會是招募的考量重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰今年廣招806名數位科技人才，包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，需求更勝以往，滿足未來策略發展，AI大趨勢來臨，面對AI應用，尤以金融業更需高標、審慎對待，國泰AI發展，從成立「資料暨AI治理委員會」、訂定「負責任AI（Responsible AI）為原則」治理規範、建立「國泰AI評測中心」管理機制，從組織、規範、管理，採「系統性」策略確保AI系統合規，以實踐國泰可信任/負責任AI。

國泰世華銀行海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，為我國在東協市場橫跨最多國家，布局最廣之銀行。因應國泰世華銀行海外市場快速成長，為支應海外法金、消金多元業務發展，及強化區域型金融人才養成，提升客戶體驗，今年將擴大國際型人才招募需求，鎖定有志於在台發展且具高移動性之外國籍新鮮人、經驗人才，提供海外管理企劃人員、海外產經研究人員、海外數據分析師等多元職缺。國泰人壽亦積極延攬數理精算、財務投資、管理企劃、核保理賠、永續發展、健康醫療管理等領域人員，打造跨串通全方位人才。

因應集團策略需求，國泰金控旗下「三大儲備幹部」計畫，今年總計祭出82名職缺招募海內外優秀人才，較去年成長1倍。凡過關斬將錄取並通過考核者，首年年薪即達百萬，包括國泰金控預計招募12位GMA(Group/Global Management Associate)，培育跨領域策略通才，不侷限於金融科系，例如數位科技或法律長才者都歡迎加入，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模，透過完善的培育計畫、多元資源及寬廣的職涯舞台，吸引多方優秀人才前來大展身手。

國壽預計招募10位CIM(Cathay Investment Manager)，提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任MA一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程；因應數位科技人才需求高漲，並為持續深化海外市場經營，國泰世華銀行CMA(Cathay Management Associate)擴大個、法金職系人數，並增加AI、IT職系，預計招募60個CMA，以具綜效且模組化的方式培育儲備幹部，找尋對自我成長不設限的跨域人才，可作為最佳職涯加速器。

至今國泰已培育許多MA成為集團中高階幹部，於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮興趣與專業所長；值得關注的是，3個儲備幹部計畫開放申請將統一於1月24日起至3月底截止。
 

關鍵字： 國泰金控徵才數位科技跨界人才海外人才

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新制勞退前11月賺6940.2億元　每位勞工平均可分5.4萬元

新制勞退前11月賺6940.2億元　每位勞工平均可分5.4萬元

勞動基金運用局今（2）公布最新績效，2024年前11月勞動基金大賺1兆328億元，其中，新制勞退基金前11月獲利6940.2億元，收益率16.14％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾5.4萬元。

2025-01-02 10:35
台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停　中租強彈逾7%

台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停　中租強彈逾7%

台股大跌逾200點，租賃三雄不僅抗跌，裕融（9941）漲停鎖死，帶動中租-KY（5871）強勁反彈逾7%，和潤（6592）漲幅逾半根停板。

2025-01-02 12:06
賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

總統賴清德在元旦新年談話中，提到兩岸觀光部分，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判，觀光署也樂見此事，激勵今（2）日觀光族群股價上揚，燦星旅（2719）、富野（2736）雙雙亮燈漲停；航空股也同歡，台灣虎航（6757）一度漲逾9％。

2025-01-02 11:50
聯發科利多不漲　慘跌5%陷貼息窘境

聯發科利多不漲　慘跌5%陷貼息窘境

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息，每股配發現金股利29元，但早盤陷貼息，股價下探1340元，下跌75元，跌幅達5.3%。

2025-01-02 11:18
2025稅務大事一圖看　發票兌獎截止、房屋稅新制申報最終日

2025稅務大事一圖看　發票兌獎截止、房屋稅新制申報最終日

今（2）天是2025年第一個上班日，財政部公告全年稅務大事，本月除了各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報起跑以外，2024年7-8月統一發票兌獎即將在下周一（1月6日）兌獎截止，呼籲民眾把握時間。

2025-01-02 09:49
00940「一張配30元」　一度貼息轉填息

00940「一張配30元」　一度貼息轉填息

擁有84萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）於今（2）日除息，每股配發金額0.03元，一度貼息之後轉為填息，由於113年12月配息0.04元也在今日同時入帳。

2025-01-02 09:42
台積電亞利桑納廠增募當地人　美籍員工比例漸增

台積電亞利桑納廠增募當地人　美籍員工比例漸增

台積電（2330）在美國亞利桑那州鳳凰城附近開始建造 Fab 21 工廠後，要從台灣派遣 1000 多名技術工人，以便能夠在預算範圍內按時完成該專案。外媒指出，「這讓亞利桑那州的工會感到憤怒，因為他們認為這本質上是在取代當地人的立場，這種情況甚至引發了針對種族歧視的單獨訴訟。」不過據了解，台積電針對在建廠時期帶動千名台籍員工，已推出一系列的培訓溝通措施，台積電同時逐步擴大招募當地的美籍員工，期望降低衝突。

2025-01-02 10:21
快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元　年化配息率逾3%

快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元　年化配息率逾3%

擁有85萬5914名受益人的月配型高息ETF復華台灣科技優息（00929）今（2）日再度公告每股配0.05元，預定1月16日除息、1月15日為最後買進日，以今日收盤價18.01元估計，年化配息率3.33%。

2025-01-02 15:45
王品集團圍爐需求熱　春節訂位率達8成

王品集團圍爐需求熱　春節訂位率達8成

2025年到來，不到1個月將迎來農曆新年，王品（2727）集團4大中餐品牌外帶熱年菜銷售超過8成，「王品嚴選」冷凍年菜3大套組也幾近完售；此外，王品集團所有品牌已開放春節訂位，「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位都超過8成，挹注1月營收成長動能。

2025-01-02 15:35
航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

採季配息、全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）在去（2024）年9月20日掛牌上市，本月（2025年1月）迎來上市後首配息，預計配發0.18元，以今（2日）收盤價14.41元計算，單次配息殖利率1.2%，年化配息率約5%。

2025-01-02 15:21

讀者迴響

熱門新聞

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停　中租強彈逾7%

台積電2奈米有疑慮？　輝達、高通傳可能轉單三星

熱門金融定存股！5檔討論度高　近十年誰漲幅最多？

00940「一張配30元」　一度貼息轉填息

無腦投資！「300萬All in 0050」存1年賺186萬

2025稅務大事一圖看　發票兌獎截止、房屋稅新制申報最終日

台積電高層被三星挖走發展先進封裝　才2年就閃人

台積電亞利桑納廠增募當地人　美籍員工比例漸增

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366