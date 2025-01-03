誰說高薪只能靠資歷？入職4年鄭心茹獲325萬元幸福成家基金！

▲來自基隆的鄭心茹，年僅27歲的他，加入永慶房屋4年時間，就獲得325萬元的幸福成家基金！

生活中心／綜合報導

當各大企業都在廣發年終，永慶房屋回饋員工更是不手軟！2024年永慶房屋豪發直逼2億元的「幸福成家基金」，犒賞辛勞的第一線經紀人員，發放金額再次破紀錄。其中多位夥伴獲得350萬元「幸福成家基金」的領取資格，最高等同於46.6個月的底薪！永慶房屋「幸福成家基金」11 年來已累積發放近10.3億元，幫助員工成家踏實！

永慶房屋總經理吳良治表示，有幸福的員工，才會有滿意的客戶。為了幫助第一線的業務夥伴早日完成成家夢想，除了底薪和業績獎金之外，永慶房屋制定獨有的「幸福成家基金」福利，根據個人表現，每人每年最高可以額外爭取250萬元的基金。而且永慶房屋「幸福成家基金」打破傳統「年資職級越高、獎金越高」的模式，領取資格沒有年資和職級的限制，就算是第一年的業務新鮮人，只要表現好就有領取資格！

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永慶房屋2024年「幸福成家基金」發出金額再破歷史紀錄！總共發出1億9,943萬元，超過700名業務夥伴獲得！吳良治總經理分享，即使2024下半年房市陷入冷凍，但是所有永慶房屋的第一線業務夥伴，依舊以「先誠實再成交」的服務理念，圓滿消費者的購售屋需求，贏得消費者肯定。因此發出近2億元的「幸福成家基金」犒賞第一線的業務夥伴，讓每一位永慶房屋經紀人員的付出，都能反映在具體的收入上。

▲為了幫助業務夥伴加速達成購屋夢，永慶房屋推出「幸福成家基金」制度，每人每年最高可以額外領到250萬元的幸福成家基金。

在超過700名獲得「幸福成家基金」的永慶人當中，來自基隆的27歲年輕女生鄭心茹，加入永慶房屋短短4年多，2024年的業績就突破4千萬，傲視群雄！除了超高的業績獎金之外，鄭心茹今年的好表現另外爭取到最高250萬元的「幸福成家基金」，還獲得公司的額外加碼，預計可領到325萬元！類比於一般企業員工在年末時所會領到的年終獎金，鄭心茹光是「幸福成家基金」，就相當於43個月的底薪！

「加入永慶房屋以前，我從來沒有想過自己能有這樣子的成就！」鄭心茹分享，自己當初從百貨銷售員轉職到永慶房屋，是因為永慶提供業務新人前9個月每月5萬元（現為前12個月每月5萬元）的收入保障。但是鄭心茹後來發現，除了收入保障之外，永慶房屋還會給業務夥伴非常多資源，包括提升工作效率的科技工具、加速成交的團隊聯賣制度、促進生活工作平衡的彈性工時制度，所有成功的關鍵都幫大家準備好了。「我只是多努力一點，在公司的幫助下，我的付出就有機會開花結果。我想這就是永慶房屋跟別人不一樣的地方。」鄭心茹驕傲的說。

▲從職業軍人轉職到永慶房屋的陳文豪店長，30歲的他已經成就年收200萬元！工時也比軍職時期變得更彈性、休假也多！

曾是職業軍人的陳文豪店長則分享，自己入職剛滿4年，30歲的他憑藉著底薪、業績獎金和幸福成家基金，讓他的年收入高達200萬元！「除了收入之外，我的工時也比軍職時期變得更彈性、休假也多，生活水準全面提升！」陳文豪店長指出，新人到職後，永慶的系統工具就會一步步的指引新人完成工作，逐步創造業績，工作不怕沒方向。而且每完成一項工作，就能獲得相對應的獎勵。「即使經驗是零的新鮮人，只要肯努力，也能跟我一樣年收破百萬！」

講求「先誠實再成交」誠實理念的永慶房屋，持續贏得消費者肯定，並指名服務。永慶房屋也締造「臺灣服務業大評鑑」連鎖房仲業服務金牌12連霸紀錄；企業規模也不斷擴大，2024年新展11店。永慶房屋2025年持續擴大企業版圖，招募更多好人才。歡迎想要為自己創造高薪生活的新鮮人、轉職者，一起加入永慶房屋的行列。



