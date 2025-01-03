就安基金精進規劃報告出爐！3面向6作為　洪申翰：盼用在刀口上

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部就安基金運用及管理爆出爭議，勞動部長洪申翰上個月承諾，將在1個月內提出強化機制，今（3）日將就安基金管理運用精進規劃報告函送立法院，從3面向提出6項策進作為，以健全就安基金管理運用，消弭外界疑慮。

洪申翰表示，外界對就業安定基金的各項支用疑慮，勞動部虛心接受，坦然面對，然而就業安定基金作為一個有特定收入供「促進國民就業」、「提升勞工福祉」及「處理外國人聘僱管理事務」3大特定用途的基金，對於每年協助待業勞工、婦女、中高齡及高齡者以及身心障礙者等特定對象提供就業服務及職業訓練等措施，支持在職勞工精進技能或穩定就業，確實是相當重要的政策資源。

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另以往因應外在環境及就業市場變化，例如金融風暴、八八風災、COVID-19疫情、0403地震及凱米颱風等天然災害期間，也適時推動相關協助措施，以減輕勞工及事業單位所受衝擊與影響，也凸顯出就安基金因應勞動情勢變動的必要性與重要性。

洪申翰指出，勞動部有責任向外界提出增加基金的把關機制等內外部流程改進的相關策進作為，除了要爭取外界對就安基金管理的信任之外，更希望基金用在刀口上，讓預算的服務對象及使用者能真正獲得就業上所需的協助。

▲就安基金3面向6項策進作為。（圖／勞動部提供）

勞動部說明，對就業安定基金管理運用之精進，經檢討在基金用途、管理及資訊等面向尚有再精進之處，從而規劃從用途面、管理面及資訊公開等3面向，提出6項策進作為，第一為爭取合理編列公務預算，第二是律定用途範圍與支用原則、第三是規範廣宣經費使用、第四是強化審議機制、第五為強化內部管控並運用外部稽核、第六則是增加公開資訊。

勞動部說，上開各項精進對策將自即日起逐項推動落實執行，也將持續滾動檢討就業安定基金之管理機制及經費運用成效，以健全基金財務及發揮政策效能。

另審計部日前來函亦針對就業安定基金在整體機制上提出許多檢討建議，本部函送立法院之機制精進報告亦有納入，而正式回覆審計部的來函亦會在規定時間內完成。