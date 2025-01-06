事業移工月薪3.3萬元　家庭看護工薪資2.4萬元

▲家庭看護工薪資2.4萬元。（圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（6）日公布113年移工管理及運用調查統計結果，事業單位移工經常性薪資與加班費合計3.3萬元，年增2000元或6.3％；外籍家庭看護工經常性薪資及加班費合計則為2.4萬元。

根據勞動部統計，在製造業及營建工程業移工部份，去年6月經常性薪資平均為2.9萬元，年增約1500元或5.3％，主要是薪資配合基本工資調升所致，加班費5000元，亦年增1000元或12.9％，綜計經常性薪資與加班費合計為3.3萬元，年增2000元或6.3％。

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去年6月移工放假天數平均為11天，年增1.9天，主要是當月週休及國定假日計11天，年增2天所致，影響所及，去年6月正常工時152.2小時，年減15.2小時，加班工時26.9小時，年增1.9小時，綜計總工時為179.1小時，年減13.3小時。

製造業有申請外加就業安定費附加移工數額之事業單位家數占40.6%。有申請附加移工但未足額引進者占24.4%，其主要原因以「成本考量」占9.3%最多；製造業未申請附加移工之事業單位家數占59.4%，主要原因以「引進移工已符合人力需要」占39%最多。

勞動部調查，在外籍家庭看護工部分，去年6月經常性薪資平均為2.1萬元，年增1000元或5.3％，主要是調升家事移工薪資所致，加班費3000元，年增1000元或21.1％，主要是當月周日年增1天所致，綜計經常性薪資及加班費合計2.4萬元。

去年6月調查外籍家庭看護工每月有放假者占57%，以平均每月放假「1次」占36.4%最多，有放假者平均每次放假時數為14.1小時，雇主未給假者，均有發給加班費；另調查家庭雇主於僱用外籍看護工前，被看護者主要「由家人照顧」占80.3%。