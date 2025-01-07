證交所創新板全面升級新制上路　偕逾200企業攜手喊話挺創新

▲臺灣證券交易所創新板全面升級新制上路，不僅建構更友善的資本市場，也致力深化與國內創新企業生態圈鏈結，鼓勵各地創新企業來臺掛牌，積極拓展亞洲版圖。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

臺灣證券交易所歡喜宣布創新板新制6日正式上路，其中包括全面取消創新板合格投資人限制，並舉辦「TIB挺創新大喊話」活動。臺灣證券交易所董事長林修銘提到，「創新板2.0最重要的就是將合格投資人的限制拿掉。這幾年來的合格投資人大概30萬人，拿掉後就變成了1300萬人，我們就可以清楚的了解投資人只要簽了風險預告書以後，就可以投資創新板。從過去經驗來看，如果一般板轉上市的話，上市的一般板大概成交量都有到5倍，所以對於流通性來說會有很大的助益。」

▲臺灣證券交易所創新板全面升級新制上路，偕逾200企業攜手喊話共同挺創新。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

本次活動吸引國內外約200家創新企業、中介機構、創投組織等，共計超過250位來賓共襄盛舉。臺灣證券交易所董事長林修銘也提到，未來創新板不只積極扶植臺灣新興產業，還要吸引更多亞洲新創公司選擇來臺掛牌。臺灣證券交易所董事長林修銘進一步補充，創新板本次升級除了開放合格人投資人限制外，也要求未來創新板公司一年須開兩次法說會，甚至一年一次在股票價值專區裡揭露營運狀況，希望創新板公司與投資者有更多溝通機會；同時更加注重創新性審查，將由專家來審查把關。

▲臺灣證券交易所董事長林修銘提到，未來創新板不只積極扶植臺灣新興產業，還要吸引更多亞洲新創公司選擇來臺掛牌，力拚臺灣創新板成為亞洲的創新板。

同時現場也邀請到創投公會理事長邱德成、投信投顧公會理事長劉宗聖，以及金管會副主委陳彥良和大家一同分享。金管會副主委陳彥良表示，「我們取消了合格投資人制度，就如同一盤棋展開了，不單單只限於黑跟白而是彩色，所有投資人都可以參與我們的創新企業成長過程。」

▲▼金融監督管理委員會副主委陳彥良（上圖）；財信傳媒董事長謝金河（下圖）。

財信傳媒董事長謝金河也準備了全民挺創新專題演講，和與會者一同就金融市場有更深入探討。財信傳媒董事長謝金河說，「未來的創新板，第一個你到創新板能夠很輕鬆、很容易讓市場投資人看到你，我想在這個板塊裡現在有大約20家公司一同聚集在這裡，能夠在整個產業發展找到自己亮點的公司，很容易就能脫穎而出。」

▲現場也邀請到中華民國全國工業總會秘書長呂正華、Gogolook走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰，及錼創科技董事長暨執行長李允立，攜手針對「創新板公司站出來」主題一同進行探討。

證交所也安排了「創新板三大升級行動劇」，透過輕鬆詼諧的話劇表現，展現出創新板新制上路後將建構更友善的資本市場。另外也邀請到中華民國全國工業總會秘書長呂正華、Gogolook走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰，及錼創科技董事長暨執行長李允立，攜手進行「創新板公司站出來」主題與談。

▲透過「創新板三大升級行動劇」輕鬆詼諧的話劇表現，展現出創新板新制上路後將建構更友善的資本市場。

臺灣證券交易所持續深化與國內創新企業生態圈鏈結，鼓勵各地創新企業來臺掛牌，積極拓展亞洲版圖，力拚臺灣創新板成為亞洲的創新板。