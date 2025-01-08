永豐金砸600億併京城銀　盤算曝光

▲永豐金董事長陳思寬（左）、總經理朱士廷（右）看好合併京城銀綜效。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金蛇年開春前，金融圈再報喜，國內中型金控永豐金豪砸近600億元，買下南霸天京城銀行。本刊調查，永豐金看好南部經濟未來可期，收購京城銀後，既可補足南部版圖，又有籌碼和其他金控比拼，因此一拍即合，永豐金董座陳思寬表示：「京城銀是能優化永豐金綜效的最佳戰友。」根據了解，在創辦人何壽川家族樂觀其成態度下，由總經理朱士廷主導合併案，他樂觀分析：「購併京城銀能把公司及股東權益擴到最大。」

陳思寬指出，合併京城銀後，除可擴大永豐金資產規模、獲利市占，雙方也具有業務、據點互補加乘效果，「再加上南部高科技S廊帶，科技廠入住，帶動周邊企業營運資金需求，以及金管會宣布高雄將做為亞洲資產管理專區的首站，未來綜效顯著可期。」

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去（2024）年12月27日，永豐金拋出震撼彈，宣布以換股、現金各半、每股約53.89元，一股京城銀換1.15股永豐金加上現金26.75元、總價約599億元，合意收購京城銀，引發市場關注，「這次收購僅溢價8.8％，約京城銀股價淨值比1.1倍，還算划算，不算買貴。」永豐金總經理朱士廷在重訊記者會說明。

這次永豐金合併京城銀案，由朱士廷主談，「雙方（永豐金與京城銀）在商品、客群、通路、人才等四大面向上，高度互補，市場上未必能找到這麼合適的併購對象。」朱士廷進一步說。

▲永豐金併購京城銀主談人是朱士廷，他認為這次收購價划算沒買貴。

原來，永豐金併京城銀後，總資產排名雖僅前進1名，卻能補足中南部版圖缺口。永豐金旗下有永豐銀、永豐金證、永豐金租賃、永豐投信、永豐創投等事業體，又以永豐銀、永豐金證為二大獲利引擎，永豐銀占整體貢獻約8成，永豐銀現有125家分行，京城銀有66家分行，合併後，永豐銀分行數一口氣衝上191家，超車台北富邦銀，成為國內民營銀行分行數最多的銀行，僅次於國內分行數最多的合庫銀。

更關鍵的是，永豐金看好未來南部經濟發展，「政府近期推出大南方新矽谷計劃，台積電落腳台南、高雄，明顯帶動南部經濟起飛，金管會又推動亞洲資產管理中心，首選高雄當特區，顯見南部經濟可期。」永豐金內部表示。

另一項優勢則是中南部土建融商機，「隨著未來政府大型建設計劃啟動，中南部房地產將長期看好，從商辦、工廠到住宅的土建融資成長相當可觀，這是永豐銀弱項，一旦透過京城銀補足，將可擴大永豐金業務發展，帶來加乘效益。」永豐金內部指出。

說穿了，永豐金真正看上京城銀的正是中南部中小企業放款、財管業務的未來性，「永豐金近年雖然積極打造數位金融，但銀行畢竟還是仰賴人與人的關係，京城銀無論在財管、客戶關係上都相當乾淨，幾乎都是未開發過的淨土，尤其財管是需要人直接提供服務，京城銀就有現成的客戶和人才。」永豐銀高層解釋。



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