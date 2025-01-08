聯盟重組前船公司亞歐線降價搶市占　本月中過後價差近千美元

▲歐洲線月中後航班大砍價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場2月開始兩大海運聯盟展開重組後新營運模式，業界指出，船公司為了搶奪市佔率，這個月前兩周就已經開始降價搶貨行動，歐洲線運價自去年底的每大箱(40呎櫃)5500美元降到本月初的4900美元，本周一運價降至4600美元，今(8)日大陸市場出現本月17日之後航班，收3600-3700美元運價，預告著2月份運價會更低。

諮詢公司Linerlytica觀察到，2025年前兩周的現貨運價仍然非常不穩定，最初是上調，隨後是下調，因為航運公司在2月份聯盟重組之前繼續爭奪市場份額。

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2M聯盟在馬士基與地中海航運(MSC)於今年2月拆夥後，改與赫伯羅德合組雙子星聯盟(Gemini Cooperation)，MSC自2月開始單獨運營。赫伯羅德退出THE聯盟後，更名為卓越聯盟(Premier Alliance)。 不過，MSC將在亞歐航線上與卓越聯盟互換艙位。

Linerlytica評論道，交易者對12月27日上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)北歐線運價的反彈不屑一顧，因為注意力轉向了1月份市場淡季，這可能預示著中國新年後2月份的利率下降幅度更大。

儘管運力利用率良好，航運公司仍在為1月份的聯盟重組做準備，它們仍在提供1月份前兩周的折扣。本周一才降到每大箱4800美元運價，今日大陸市場已報出本月17日之後航班3700-3800美元運價，根據外籍船公司在台高階回覆，台灣市場已經跟進新報價。

不過攬貨公司指出，目前台灣市場運價仍在4500美元上下，有些超大型貨櫃船公司線上報價會出現短時間的超低價，價格是針對重要客戶給的價格，特別通知這些客戶限時搶訂，很快就會關掉超低價，因此有些攬貨公司會專門派人緊盯線上價，搶訂超低價艙位，不過運價未來幾周往下修是難以避免的現實，除非船公司砍的航班夠多。