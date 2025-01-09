年前資金需求照過來！　一表看入帳基金最後贖回日

▲台股示意圖。（圖／記者廖婕妤攝）

記者巫彩蓮／台北報導

長達九天的農曆春節長假即將到來，臺灣證券交易所公布集中交易市場2025年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。

投信法人表示，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行基金ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。

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群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。想要在農曆年前贖回入帳的話，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，1月23日是最後贖回日，海外貨幣基金則須2個營業日，1月22日是最後贖回日；國內股票基金最後贖回日則是1月21日。

若口以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚也得在1月17日辦理。而ETF部分則依上市櫃股票交易時間交割。不過，基金講求的是長期投資累積複利績效，如果投資人過年期間沒有資金需求，則不建議在農曆年前辦理贖回，反而可以運用年終獎金進一步規劃基金ETF理財。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，基金ETF透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，因此建議投資人可將部分年終獎金用於投資基金ETF。以台股來說，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好高息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

