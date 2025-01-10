AI 效應！　調查：全球銀行業3~5年裁員多達 20 萬人

▲ 調查顯示，銀行行員負責重複性任務的工作都會面臨被AI取代風險。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

根據《彭博社》報導，彭博產業研究（Bloomberg Intelligence，BI） 稱，隨著人工智慧（AI）蠶食目前由人類執行的任務，全球銀行將在未來三到五年內裁員多達 20 萬人。

BI在昨（9）日發布一份針對資訊和技術長所進行調查報告顯示，平均而言，他們預計將淨裁員 3%，另有93 名受訪者中近四分之一預計總人數將大幅下降 5~10%。 BI 調查涵蓋包括花旗集團、摩根大通和高盛集團。

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報導稱，撰寫該報告的 BI 高級分析師 Tomasz Noetzel 表示，後台、中台和營運部門可能面臨的風險最大。隨著機器人管理客戶功能，客戶服務可能會發生變化，而了解客戶的職責也容易受到影響。

Noetzel說，「任何涉及日常、重複性任務的工作都面臨風險， 但人工智慧不會完全消除他們，而是會導致勞動力轉型。」

據 BI 稱，到 2027 年，隨著人工智慧推動生產力的提高，銀行的稅前利潤可能比原本高出 12~ 17%，合併利潤將增加多達 1800 億美元。十分之八的受訪者預計生成式人工智慧將在未來三到五年內將生產力和收入提高至少 5%。

金融危機後，銀行花了數年時間對其 IT 系統進行現代化改造，以加快流程並削減成本，並紛紛湧入可以進一步提高生產力的新一代人工智慧工具。

花旗在去年 6 月的報告中表示，人工智慧取代銀行業的工作可能比其他任何行業都多。花旗當時表示，銀行業約 54% 的工作具有很大的自動化潛力。