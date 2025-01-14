台積電先進製程稀缺　郭明錤：除非GB200 NVL72再延否則不會砍單

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師郭明錤今日發文表示，GB200 NVL72組裝在2Q25大量出貨的預期可能仍相對樂觀，且因出貨問題為供應端而非需求端，在台積電謹慎擴產且先進製程為稀缺資源下，除非GB200 NVL72再度發生數次延期，否則NVIDIA短期內不會砍單。

郭明錤統整，GB200 NVL72組裝量產時程延期紀錄為2024年9月 → 2024年12月 → 1Q25 → 2Q25 (最新)。

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郭明錤指出，大量出貨數次延期的結果，就是出貨量將低於預期。目前預期2025年GB200 NVL72出貨可能約25,000–35,000櫃，顯著低於去年市場情緒最樂觀時預期的50,000–80,000櫃。但目前對市場情緒影響最大的，可能不是出貨量變化，而是GB200 NVL72數次延期對市場信心造成的負面影響。

郭明錤說，一般伺服器 (x86) 從開案到大量出貨的開發時間，一般規格升級需1–1.5年，若牽涉平台升級或關鍵技術升級則需1.5–2年。GB200 NVL72為顯著提升算力，採用多種欠缺或少有量產經驗的高規技術，開發難度遠高於一般伺服器。即使Nvidia整合全球伺服器供應鏈的頂尖開發資源，合理推估開發時間仍需1.5–2年。對照GB200 NVL72數次延期紀錄，延期主因明顯是開發時間不足。

郭明錤指出，GB200 NVL72開案時間是4Q23，若合理開發時間為1.5–2年起跳，2Q25為合理且樂觀的預期，而若再度延後到2H25也不讓人意外 (如果發生又會再度打擊市場信心)。目前GB200較低規格機種與HGX幾種訂單消耗的GPU，僅約等同2,000–4,000櫃GB200 NVL72，對提振市場信心幫助有限。

郭明錤也分析，市場信心不足的負面影響包括：目前對市場情緒最不利的是，雖供應鏈預期GB200 NVL72將在2Q25大量出貨，投資人在沒看到大量出貨證據前，對此承諾信心不足。且即便先前有些供應商或客戶張貼少量/樣品出貨的GB200 NVL72之成品照片，對Nvidia或供應鏈股價幫助有限，因投資人在意的是明確大量出貨證據 (如供應鏈調查、營收等)。

另外，股價提前反應利多但市場信心不足下，相關市場傳言 (但不一定全然為真) 就很容易被放大或過度解讀，如先前ASIC取代Nvidia AI晶片，與近期CoWoS擴產相關等。

郭明錤說，GB300 NVL72也有數個關鍵規格升級並需要開發時間，因此較有可能直到1H26才能大量出貨。因量產能見度低，短期內相關利多對提振市場信心幫助有限。

郭明錤表示，因出貨問題為供應端而非需求端，在台積電謹慎擴產且先進製程為稀缺資源下，除非GB200 NVL72再度發生數次延期，否則NVIDIA短期內不會砍單。