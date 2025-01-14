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美國股、債見便宜價　法人建議投資定期定額布局

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普將入主白宮，股、債市震盪，法人建議定期定額投入。(圖/路透社)

記者巫彩蓮／台北報導

美國新任總統川普即將再度入主白宮，總被外界以「生意人」看待的川普，在即將上任之際，也讓美國股、債市場出現一堆便宜價，如輝達（NVIDIA）短線急跌，法人建議，定期定額介入。

以投資人高度喜愛的熱門ETF，如追縱那斯達克100指數的QQQ、追蹤標準普爾500指數的SPY，都已跌破季均線，距離前波高點同時也是歷史新高價位則分別來到5％~7％的跌幅空間，即便是本周就會來台的輝達創辦人黃仁勳，輝達股價也在昨（13）日盤中一度跌破130美元價位，短線急跌來到月線與季線之下。

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面對美股熱門標的短線急跌，投資市場恐慌氣氛也漸趨濃厚，根據國泰證券所發布的最新2025年1月投資氣象觀測站，建議投資人可透過長期投資策略，持續關注科技創新、製造業回流與基礎建設相關投資機會，同時分散投資於具防禦性與成長性的板塊，以因應國際市場可能的動盪。

簡而言之，長期紀律的定期投資是投資人仍可高度使用的一項投資方式，舉例來說，當熱門且長期趨勢看好的美股或台股經歷短線動盪，投資人就能靈活運用目前券商提供的台股定期定額日日扣的功能，讓證券商為自己到集中市場買進屬意的標的，若是美股，則可以透過券商美股定期定額的服務布局短線跌多的優質標的，或也能透過少數提供非常優惠的美股手續費的券商複委託服務，如國泰證券提供的美股個股手續費千分之一，或美股ETF手續費均一價3美元，都能以相當低的手續費成本進入美股市場。

除了美股出現便宜價，美債也因為市場預期美國Fed可能降息延緩而出現殖利率上揚的景況，這無疑對於喜愛透過持有「直投債」而長期固定收息的投資人是一項好消息。

以國泰證券小額債券平台為例，由於只要2千美元起就能布局海外債券，涵蓋公司債、金融債及公債等，為投資等級以上的海外債券，為目前國內複委託券商中最為積極推動債券業務普惠金融的業者之一，目前美國公債標的也不乏出現票面利率4%，但殖利率也上看5%的景況。市場股債商品便宜價，不失為年終獎金即將入袋之際，投資人可多方關注的長期投資選項。
 

關鍵字： 美股美債川普定期投資券商

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