金雞發威！高雄彩券行賣2000萬刮刮樂　連兩日開出百萬獎

▲獎都多彩券行迎來金雞，果然連日刮刮樂中百萬元。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄市仁武區仁勇路83號1樓「獎都多彩券行」指出，根據代理人葉小姐描述，因為過年快到了特別去拜拜請回一隻金雞，沒想到接連2天就有客人分別刮中「2,000萬超級紅包」的二獎100萬元。

先是一位中年婦人看到一對年輕情侶在店裡刮「2,000萬超級紅包」刮刮樂，他發現那對情侶離開的時候檯面上剩下兩張，她有一種機(雞)不可失的感覺，馬上指定就買這兩張，沒想到才刮第一張就驚喜刮中100萬元。

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隔天有位年輕帥哥聽到店裡刮中百萬的消息，就用自己的幸運號碼買了「2,000萬超級紅包」刮刮樂，竟然幸運刮中100萬元，代理人驚喜直呼是金雞把財神爺帶到店來，竟連兩天都開出百萬大獎，簡直是「神雞」。

▲吉客來彩券行。（圖／台彩提供）

另外南投縣「吉客來彩券行」（南投縣草屯鎮敦和里敦和路57之3號1樓）也有孕婦幸運中百萬獎。

台彩表示，幸運刮出「2,000萬超級紅包」100萬元獎金的是一位在這個月即將待產的孕媽咪，據吉客來彩券行代理人林小姐表示，這位中獎的孕媽咪特地去當地的財神廟拜拜祈福後就直接前往彩券行買刮刮樂，刮到100萬元時驚喜高喊「我中大獎了！」並開心與店員說要將獎金存起來作為小孩的教育基金，果然是「好運(孕) 」！

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