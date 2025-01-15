AI教父不看科幻小說！黃仁勳最喜歡的書是「這本」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／CTWANT）

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周將來台參加輝達17日的尾牙活動，而第一本黃仁勳授權採訪的傳記《黃仁勳傳》將在20日出版，裡面提到，身為理工男的黃仁勳，其實完全不看科幻小說，他的辦公室就是書房，滿滿的都是商業書。

台灣的《黃仁勳傳》由天下文化出版社負責出版，將在1月20日推出，比美國版提早至少三個月；作者為Stephen Witt，書中揭曉黃仁勳創辦輝達超過31年來的心路歷程。

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天下文化釋出的書摘中，作者提到，黃仁勳是個難以捉摸的採訪對象，他不喜歡談自己，有一次甚至用逃跑的方式來回應提問，當黃仁勳得知要寫他的傳記時，他開玩笑說：「希望這本書出版前我已經死了。」

雖然黃仁勳的舞台魅力十足，但一開始並不是天生的企業家，沒受過正式的商學教育。文章提到，員工都知道黃仁勳非常好學，為了補足商業的不足，他認真閱讀所有重要的商業書籍，「他從來不在自己的辦公室工作，那裡是他的書房，書滿四壁，都是商業書。」

文章提到，矽谷人喜歡的書，黃仁勳都沒看過，甚至完全沒讀過科幻小說，只記得自己喜歡的小說家是保羅•科爾賀（Paulo Coelho），但對商業書如數家珍，還可以跟人辯論。

黃仁勳最喜愛的商業書是哈佛商學院教授克雷頓•克里斯汀生（Clayton Christensen） 寫的《創新的兩難》（The Innovator’s Dilemma），這本1997年出版的書使「破壞性創新」一詞廣為人知，描述老牌企業如何輸給新創企業。

《黃仁勳傳》也提到，輝達在英特爾的地盤上採取撤退戰略，就像是克里斯汀生的理論，輝達販賣英特爾不想做的另類產品、瞄準英特爾不想服務的客戶。「黃仁勳那時就告訴我們，有朝一日，輝達可能比英特爾還大」。

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