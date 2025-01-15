造船暨輪機工程師學會：潛艦國造須持續　讓台灣關鍵力量再升級

▲左起造船暨輪機工程師學會理事暨成大系統及船舶機電工程學系邵揮洲教授、理事長暨台大工學院院長江茂雄、秘書長暨台大工科海洋系主任趙修武等36名會員聯名呼籲艦國造須永續發展。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中國造船暨輪機工程師學會由理事長江茂雄率領36名業界與學界會員，聯名呼籲潛艦國造及後續艦預算不應被刪減凍結，指出亞太鄰近國家如中國、日本、南韓、印尼、澳洲、印度等國，皆已進行國造潛艦量產的計畫，台灣應該迎頭趕上。因為擁有潛艦自製技術，即是擁有更強大水下自衛及嚇阻力量。

該會指出，我國更應該增加建立第二造修備援基地，讓台灣島的北部與南部具備造修能量，以分散風險。聯名書中指出，試想若烏俄戰爭發生在我國，戰時台灣四面環海，國際民航組織公告台海為高度風險區域，誰又願意暨有能力能夠來台呢？

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透過潛艦國造在地化生產的經驗，台灣能建立第一時間的維修保養能量，確保戰力於歷次出航前，安排最有效率的工程檢修，不需耗時等待國外技術支援與花費高昂的外商技師費用；其次為了下一世代的潛艦戰力提升，能夠自主掌控，在確保各項工程品質下，逐步建立在地本土潛艦供應鏈。

先前印尼外購潛艦，最後大修需要委由他國第三地維修（例如買車還要送回國外維修，就是慘痛的教訓案例），因此各國皆陸續啟動了國造潛艦量產的計畫。

重大自主國防投資，除了考量國家安全，也為了佈局台灣下一個世代的科技，帶動民生就業與工業技術的發展。亞太鄰近國家在評估潛艦外購與潛艦自製選項，都有不約而同的共同選項，就是潛艦自製。除了越南與新加坡目前受限國內工業能量而不得不外購潛艦，其他如中國、日本、南韓、印尼、澳洲、印度等國，皆已進行國造潛艦量產的計畫。透過潛艦自製可發展自主水下技術及供應鏈產業，掌握下一代先進水下科技。

量產潛艦若採外購方式，相關核心人員與物料供應將掌握在外商，後續各項維護技術費用依國際船用設備日工資平均近美金千元計價，推算全壽期數十年的後勤成本，將是潛艦國造十倍以上的金額，除了中斷目前逐步建立的在地化產業外，對後續長期國內水下產業技術提升、精密裝備零件國產化與國內人才培育，皆會有重大衝擊。

由於潛艦建造期程長，牽涉複雜的整合技術，相關國家皆甚為重視人才培育與技術的維持。以原型艦海鯤為例，台船(2208)從2017年開始設計，已經歷7年（部分前期完成工程已無合約維持），若不現在展開下一階段的造艦計畫，後續相關國外裝備商源、人才與機具必然流失。

特別是受管制的核心裝備技術需要有該國的輸出許可，過期後須重新洽談申請，受各國大選前後產生不可控制的各種因素，將伴隨後續潛艦量產期程與裝備延後採購，導致成本大幅攀升。

借鏡澳洲的潛艦自製經驗，因原型艦柯林斯級潛艦遇到整合測試需較長時間調校下，引發正反聲浪，澳洲執政者沒有立即展開下一代潛艦開發，導致先前培訓的人才流失，並面臨全部重來一次的困境。後來澳洲幾乎與台灣IDS相近時間發展下一代潛艦，經過多國評選後，最後和法國合作下仍遇到種種問題，經過多年設計後取消，再另與美國合作，迄今多年潛艦尚未能夠「開工」，相當值得台灣警惕。

對照與澳洲相當時間展開的台灣IDS國造潛艦計畫，在台灣產官學界與國人的大力支持下，現已進行泊港測試，真實地呈現在國人面前。從國際水槽船舶試驗、大湖水下模型潛航試驗、實際壓力殼海上爆震試驗，再到通過壓力殼接合各項非破壞檢驗（磁粉探測、放射照相、超音波、滲漏探測），確保每一關鍵銲道超高品質。

現在潛艦日以繼夜由台灣團隊整合各國技師，進行各項系統的檢驗與調校。然而面對狹小船艙內成千上萬的訊號接線，一個都不能出錯，也考驗著國家整體的工業技術能量，盼國人給予時間，持續支持鼓勵這群工程人員與技師的毅力，克服潛艦系統測試的各項挑戰。

該學會期盼朝野以具體政策行動支持潛艦國造量產計畫，讓潛艦人才及技術持續茁壯。切勿因為朝野對立而瓦解了好不容易花了半世紀才建立之水下人才磐石及提升水下戰力的機會。

關鍵時刻做重要決定，將終止台灣潛艦因屆臨壽限而無船可用之窘境，同時逐步達成水下恫嚇國防戰力自主的話語權。