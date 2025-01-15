ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

造船暨輪機工程師學會：潛艦國造須持續　讓台灣關鍵力量再升級

▲左起造船暨輪機工程師學會理事成大邵揮洲教授、理事長暨台大工雄院院長江茂雄、秘書長暨台大工科海洋系主任趙修武等36名會員聯名呼籲艦國造須持永續發展。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起造船暨輪機工程師學會理事暨成大系統及船舶機電工程學系邵揮洲教授、理事長暨台大工學院院長江茂雄、秘書長暨台大工科海洋系主任趙修武等36名會員聯名呼籲艦國造須永續發展。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中國造船暨輪機工程師學會由理事長江茂雄率領36名業界與學界會員，聯名呼籲潛艦國造及後續艦預算不應被刪減凍結，指出亞太鄰近國家如中國、日本、南韓、印尼、澳洲、印度等國，皆已進行國造潛艦量產的計畫，台灣應該迎頭趕上。因為擁有潛艦自製技術，即是擁有更強大水下自衛及嚇阻力量。

該會指出，我國更應該增加建立第二造修備援基地，讓台灣島的北部與南部具備造修能量，以分散風險。聯名書中指出，試想若烏俄戰爭發生在我國，戰時台灣四面環海，國際民航組織公告台海為高度風險區域，誰又願意暨有能力能夠來台呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過潛艦國造在地化生產的經驗，台灣能建立第一時間的維修保養能量，確保戰力於歷次出航前，安排最有效率的工程檢修，不需耗時等待國外技術支援與花費高昂的外商技師費用；其次為了下一世代的潛艦戰力提升，能夠自主掌控，在確保各項工程品質下，逐步建立在地本土潛艦供應鏈。

先前印尼外購潛艦，最後大修需要委由他國第三地維修（例如買車還要送回國外維修，就是慘痛的教訓案例），因此各國皆陸續啟動了國造潛艦量產的計畫。

重大自主國防投資，除了考量國家安全，也為了佈局台灣下一個世代的科技，帶動民生就業與工業技術的發展。亞太鄰近國家在評估潛艦外購與潛艦自製選項，都有不約而同的共同選項，就是潛艦自製。除了越南與新加坡目前受限國內工業能量而不得不外購潛艦，其他如中國、日本、南韓、印尼、澳洲、印度等國，皆已進行國造潛艦量產的計畫。透過潛艦自製可發展自主水下技術及供應鏈產業，掌握下一代先進水下科技。

量產潛艦若採外購方式，相關核心人員與物料供應將掌握在外商，後續各項維護技術費用依國際船用設備日工資平均近美金千元計價，推算全壽期數十年的後勤成本，將是潛艦國造十倍以上的金額，除了中斷目前逐步建立的在地化產業外，對後續長期國內水下產業技術提升、精密裝備零件國產化與國內人才培育，皆會有重大衝擊。

由於潛艦建造期程長，牽涉複雜的整合技術，相關國家皆甚為重視人才培育與技術的維持。以原型艦海鯤為例，台船(2208)從2017年開始設計，已經歷7年（部分前期完成工程已無合約維持），若不現在展開下一階段的造艦計畫，後續相關國外裝備商源、人才與機具必然流失。

特別是受管制的核心裝備技術需要有該國的輸出許可，過期後須重新洽談申請，受各國大選前後產生不可控制的各種因素，將伴隨後續潛艦量產期程與裝備延後採購，導致成本大幅攀升。

借鏡澳洲的潛艦自製經驗，因原型艦柯林斯級潛艦遇到整合測試需較長時間調校下，引發正反聲浪，澳洲執政者沒有立即展開下一代潛艦開發，導致先前培訓的人才流失，並面臨全部重來一次的困境。後來澳洲幾乎與台灣IDS相近時間發展下一代潛艦，經過多國評選後，最後和法國合作下仍遇到種種問題，經過多年設計後取消，再另與美國合作，迄今多年潛艦尚未能夠「開工」，相當值得台灣警惕。

對照與澳洲相當時間展開的台灣IDS國造潛艦計畫，在台灣產官學界與國人的大力支持下，現已進行泊港測試，真實地呈現在國人面前。從國際水槽船舶試驗、大湖水下模型潛航試驗、實際壓力殼海上爆震試驗，再到通過壓力殼接合各項非破壞檢驗（磁粉探測、放射照相、超音波、滲漏探測），確保每一關鍵銲道超高品質。

現在潛艦日以繼夜由台灣團隊整合各國技師，進行各項系統的檢驗與調校。然而面對狹小船艙內成千上萬的訊號接線，一個都不能出錯，也考驗著國家整體的工業技術能量，盼國人給予時間，持續支持鼓勵這群工程人員與技師的毅力，克服潛艦系統測試的各項挑戰。

該學會期盼朝野以具體政策行動支持潛艦國造量產計畫，讓潛艦人才及技術持續茁壯。切勿因為朝野對立而瓦解了好不容易花了半世紀才建立之水下人才磐石及提升水下戰力的機會。

關鍵時刻做重要決定，將終止台灣潛艦因屆臨壽限而無船可用之窘境，同時逐步達成水下恫嚇國防戰力自主的話語權。

關鍵字： 造船暨輪機工程師學會潛艦國造須持續

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

推薦閱讀

快訊／黃仁勳真的要去台中！　明親赴矽品潭科廠

快訊／黃仁勳真的要去台中！　明親赴矽品潭科廠

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳動向揭曉！矽品科技今（15）日證實，黃仁勳將在明（16）日下午親赴台中潭科廠參召揭幕活動。

2025-01-15 13:12
快訊／IC設計重磅併購！　祥碩砸129億買科點半導體

快訊／IC設計重磅併購！　祥碩砸129億買科點半導體

IC設計大廠祥碩科技（5269）和 Techpoint Inc.（科點半導體，東京證券交易所股票代碼6697）今日宣佈已達成最終協議，祥碩將以自有資金，以每股普通股20.00美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份（「JDS」）的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准，同時，這也是祥碩第一筆跨國併購案。

2025-01-15 18:33
AI教主又來尾牙了！　專家：把握科技股機會財

AI教主又來尾牙了！　專家：把握科技股機會財

業界消息指出，黃仁勳此次行程將與供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）等高層會面，17日將出席輝達台灣分公司的尾牙，此利多助攻台股反彈氣勢，但野村投信投資策略部副總經理漢遠進一步分析指出，儘管AI教主來台餐敘已非特例，但此事件將引起市場關注AI教主與其他台灣科技大廠的互動，是否從中透露出未來合作機會等消息值得期待，因此對於相關個股的短期投資人氣與資金流有正面幫助。

2025-01-15 13:20
台灣虎航再拚營運高峰　董座承諾股利政策最大化「配息配乾淨」

台灣虎航再拚營運高峰　董座承諾股利政策最大化「配息配乾淨」

台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利也已經超越2023全年，預期全年獲利更亮眼，並大手筆發出平均12.8個月的年終獎金，寫下航空業最高，董事長陳漢銘表示，在盈餘分配上也一定不會虧待股東，今年股東權益比較大方，股利政策朝最大化來感謝股東支持，將配息配乾淨，今年營運一定再創高峰。

2025-01-15 13:06
外資首評力旺「優於大盤」　目標價上看4610元

外資首評力旺「優於大盤」　目標價上看4610元

亞系外資今日出具最新報告，首度將力旺（3529）納入追蹤個股，由於看好新設計得標進入量產，以及產品售價提高等正面因素，因此給予優於大盤評等，並將目標價設在4610元。

2025-01-15 12:36
年終12.8個月還不夠！台灣虎航加發春節禮金1萬元、勞動節發3000

年終12.8個月還不夠！台灣虎航加發春節禮金1萬元、勞動節發3000

台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利已超越2023全年，預期都能繳出亮眼成績，也大手筆發出12.8個月的年終獎金，寫下航空業新高；董事長陳漢銘今（15）日再度宣布，將加發春節禮金1萬元，並通過今年開始每年勞動節，員工都可領到3000元勞動獎金。

2025-01-15 12:40
世界健身去年營收成長4％　開出逾千名職缺「挑戰月薪10萬元」

世界健身去年營收成長4％　開出逾千名職缺「挑戰月薪10萬元」

台灣連鎖健身房「World Gym」母公司世界健身-KY（2762）2024全年合併營收近98.16億元，年增4.11％，今年預計將展出20家分店，並釋出逾1000個工作機會，挑戰月薪超過10萬元。

2025-01-15 11:03
台積電法說前夕走跌！法人聚焦3件事　輝達CoWos訂單在列

台積電法說前夕走跌！法人聚焦3件事　輝達CoWos訂單在列

台積電將在明（16）日召開法說，然而市場不確定消息陸續傳出包括，輝達取消給台積電的部分CoWoS訂單等，法人認為，2024年第4季新台幣兌美元貶值，對於單季毛利率影響、高階製程漲價效應，以及全年資本支出3大關鍵因素。

2025-01-15 10:45
富威電力掛牌上演蜜月行情　早盤上漲達21%

富威電力掛牌上演蜜月行情　早盤上漲達21%

正崴集團子公司富威電力（6994）今（15）日以每股81元掛牌上市，早盤上演蜜月行情，股價最高來到98.4元，漲幅達21.4％。富威電力是國內第一家上市的再生能源售電公司，也同時提供節能與儲能相關的服務。

2025-01-15 09:45
超微垂直併購美商ZT　公平會認「結合後仍要和輝達競爭」准了

超微垂直併購美商ZT　公平會認「結合後仍要和輝達競爭」准了

半導體業併購喜訊不斷，公平會今（15）日宣布，通過美商Advanced Micro Devices, Inc.（下稱AMD，超微）與美商ZT Group Int'l, Inc.（下稱ZT）結合案，因結合後AMD仍需與輝達（NVIDIA）競爭，因此不禁止兩家公司結合。

2025-01-15 18:51

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳真的要去台中！　明親赴矽品潭科廠

輝達近8成員工身價破3300萬　高壓工作陷「金手銬」不敢離職

台積電新敵！　集結「日本最強富爸爸」關鍵人物是他

美債殖利率飆升！　00687B、00679B 美債 ETF 還有救嗎？

台積第五大客戶變心！　日Rapidus橫空出世原因曝

快訊／IC設計重磅併購！　祥碩砸129億買科點半導體

台積電「神祕新敵人」　日官方豪砸2000億衝2奈米

美國每分鐘支付6650萬利息！華爾街大佬敲警鐘

日本國家隊戰台積電　科技大老點出勝負關鍵

輝達富爸爸砸錢！台灣新創「MetAI」獲破億融資　金主團曝光

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366