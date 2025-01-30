AI是關鍵！勤業眾信：2025銀行轉型　3大策略放大投資價值

▲勤業眾信銀行與資本市場產業負責人楊承修。（圖／勤業眾信會計師事務所提供）

記者陳瑩欣／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2025銀行業與資本市場展望》報告，報告指出，面對低經濟成長與低利率的雙重壓力，銀行應積極探索多元化商模，善用科技應對總體經濟逆風，AI是轉型關鍵契機，可透過3大策略調整，將AI投資價值最大化。

勤業眾信銀行與資本市場產業負責人楊承修表示，銀行業應聚焦於傳統決策型AI及生成式AI的整合，作為差異化競爭的重要策略。人工智慧（AI）是轉型關鍵契機，可透過重塑治理架構、優化業務流程和調整人才策略，將AI投資價值最大化。

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全球雙低挑戰仍存，台灣成長韌性突顯

儘管通膨緩解且利率趨於下行，但地緣政治風險與經濟成長放緩仍對2025年全球經濟環境構成壓力。國際貨幣基金 （IMF）預估，2025年全球經濟成長將維持在3.2%，反映美國經濟的韌性及中國大陸政策刺激的影響。然而，聯準會再度降息將可能進一步壓縮銀行淨息差，加上存款成本居高不下與信貸需求分化，資產負債管理將面臨更大挑戰。

相較之下，台灣2024年經濟成長率達3.7%，展現強勁韌性。在此背景下，突破傳統利息收入的限制，拓展多元收入來源，成為台灣銀行業實現永續經營的核心策略。

永續成本轉型與創新技術雙軌並進

面對利息收入縮減的壓力，非利息收入已成為銀行收入結構中的重要引擎。透過拓展支付服務、資產管理業務及資本市場交易，銀行得以構建多元的收入來源。金管會近期發布《永續經濟活動認定參考指引》第二版，明確界定涵蓋多個產業的29項永續經濟活動範疇，旨在引導企業減碳及永續轉型，並促使金融業透過永續投融資成為企業淨零轉型的重要助力，銀行不僅實現業務多元化，亦能在永續發展實踐先行者風範與優勢。



打造AI驅動型銀行 責任與風險停看聽

2025年是銀行業導入AI的關鍵轉折點，從小範圍試點邁向全面商業化，藉由資料治理及核心系統/技術轉型，銀行業將能減少孤島效應、提升服務效率、降低營運成本。台灣許多銀行業者也已開始透過傳統決策型AI及生成式AI的整合，優化現有客戶體驗及解決少子化的困境。

值得注意的是，在推動AI應用的同時，銀行業應採取漸進式策略，兼顧科技投資與現有系統整合，且須注意避免落入技術負債限制創新發展的窠臼。

勤業眾信建議，台灣銀行業者應積極強化數位韌性，整合永續及數位轉型策略，並將資訊安全視為核心經營基石。唯有如此，才能在雙低挑戰中持續創造價值，實現收入的多元成長，為企業與消費者開啟新局的同時，推動台灣整體的產業發展。