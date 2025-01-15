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台積電去年砸8493億元對外投資　ASML、微軟等持續來台投資

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部投審司今（15）日公告，2024全年核准整體來台投資（含僑外、陸資來台）件數為2,257件，投資金額為81億5534萬1,000美元；核准備整體對外投資（含對外、對中國）件數為1,092件，投資金額為485億8,621萬5,000美元，其中，台積電（2330）對外投資金額共達257.62億美元（約新台幣8493億元）。

對外投資部分，投審司說明，2024全年核准備對外投資件數為782件，年增37.68％；投增資金額計449億3195萬6000美元，年增90.57％，再創歷史新高。近年對外投資金額大幅成長，反映台商面對國際供應鏈重組局勢，掌握布局商機，強化國際供應鏈關鍵角色。

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投審司指出，2024全年核准大案包含台積電（2330）增資美國TSMC ARI-ZONA CORPORATION增資125億美元、日本JAPAN AD-VANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.增資52.62億美元、英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.外匯避險增資80億美元。

以及文曄科技（3036）以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權、鴻海（2317）以約26.31億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、世界先進（5347）以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.等。

另2024全年核准備對新南向國家投資件數為326件，年增39.91%，投增資金額計87億2640萬8,000美元，年增57.42%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

僑外來台投資部分，投審司說明，2024全年核准件數為2,221件，年減3.85%；核准金額部分，投增資金額計78億5,811萬8,000美元，年減30.18%，但仍高於自2008年來的平均投資金額，主要是因前兩年核准多件離岸風電與綠能大型投資案件，投資金額分別創下自2008年來第1及第3高所導致高基期。

投審司指出，2024年仍有ASML、MICROSOFT、AMAZON、COUPANG等多家國際知名外商持續來台投資，我國投資環境仍受高度肯定；另在全球景氣疲弱、美國等主要國家舉行大選，增加投資不確定下，國際間大型投資案件普遍持觀望態度，故我國與國際外人直接投資表現尚屬一致。

2024全年核准僑外投資新設公司件數為1,162件，投資金額約2億1,014萬美元。另2024全年核准新南向國家來台投資件數為644件，年減2.72%，投增資金額計4億8,740萬4,000美元，年減80.80%；投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及澳大利亞。

關鍵字： 台積電投資經濟部ASML.微軟

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