歲末公益活動多　聯邦快遞辦淨溪　大車隊為駕駛辦免費口腔檢查

▲聯邦快遞再度攜手荒野保護協會，強化環境保護行動。（圖／聯邦快遞提供）

記者張佩芬／台北報導

歲末寒冬業界相繼舉辦公益活動，聯邦快遞與，社團法人荒野保護協會攜手關注水資源議題，號召團隊同仁及其家屬一同前往新竹頭前溪進行淨溪活動，歷經數小時的努力，成功清理近181公斤的廢棄物。牙醫師公會全國聯合會今(15)日發起免費口腔健檢及衛教活動，並與台北市汽車職業駕駛工會、55688台灣大車隊及台灣計程車駕駛暖心協會共同舉辦。

聯邦快遞本次選定新竹頭前溪作為淨溪活動的場地，源自於頭前溪作為水資源，對大新竹地區有著重大影響，供應超過九成在地用水，支持地方農業與民生日常，堪稱新竹科學園區持續運轉的重要動能，而高科技產業是台灣重點發展項目，電子零組件亦是2023年最大出口產品 ，該產業從這一水資源中獲益良多，淨溪活動展現了聯邦快遞對環境永續與產業發展的雙重承諾。

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聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「聯邦快遞一直致力於推動永續發展，透過實際行動減少碳足跡並大力支持我們在地社區的環境保育。頭前溪是新竹地區的重要生命線，我們很榮幸能與荒野保護協會再度攜手合作，透過這次淨溪活動，讓更多人了解河川環境保護的重要性。本次淨溪活動展現我們對自然環境的承諾，以及積極實踐企業社會責任的決心，我們將持續為台灣的生態環境盡一份心力，與地方社區共同成長，以行動實現更具永續性的未來。」

荒野保護協會榮譽理事長劉月梅表示，維持乾淨的河，才能有湛藍的海！很高興能與聯邦快遞合作，持續關注台灣的溪流清潔及水資源議題。

聯邦快遞除了在2024年12月14日與12月28日舉辦兩場淨溪活動，也攜手荒野保護協會舉行環境教育講座「要有湛藍的海先有乾淨的溪」，透過探索台灣河川與海洋環境之美，讓團隊同仁了解自然生態保育的重要性，也經由親手淨溪活動與環境教育講座，聯邦快遞團隊同仁們開始將永續概念落實到日常生活中，減少使用塑膠袋、吸管、寶特瓶等一次性物品的習慣。

▲免費口腔檢查和刷牙教學活動上，右三為55688集團董事長林村田，右四為牙醫師全聯會理事長江錫仁，右一為台北市汽車職業駕駛工會理事長鄭力嘉。（圖／大車隊提供）

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會今日則是發起免費口腔健檢及衛教活動，並與台北市汽車職業駕駛工會、55688台灣大車隊及台灣計程車駕駛暖心協會共同舉辦，出動十幾位公會成員到55688台灣大車隊，為180名計程車駕駛進行免費口腔檢查和刷牙教學，攜手促進職業駕駛的口腔健康。

55688集團董事長林村田表示，感謝牙醫師公會和駕駛工會推動職業駕駛的公益健檢，與55688致力提升司機生活品質的目標不謀而合。他以自己為例，雖然50歲才終於學會正確刷牙，維持至今口腔健康狀態良好，呼籲所有計程車司機開始注重口腔清潔，用更燦爛的笑容服務乘客，也給自己更好的健康生活。

本次活動發起單位社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁表示，這次有7位專業醫師及8位助理參與，這是全聯會首次為計程車駕駛舉辦免費口腔健檢，讓運將大哥大姊們在新的一年能有一口健康好牙，並期望未來能持續透過活動，提升職業駕駛對正確口腔保健的認識。

另、台北市汽車職業駕駛工會理事長鄭力嘉指出，職業駕駛們經常在車上快速用餐後又接著載客，難以注意口腔保健，因此工會非常感謝牙醫師公會全聯會發起的免費健檢，更爭取未來常態性到全國合作舉辦，全面提升職業駕駛的口腔健康。