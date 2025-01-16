快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

台積電免怕壟斷爭議！ 魏哲家神解「大到像英特爾、輝達才要怕」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日舉行實體法說會，台積電董事長魏哲家針對媒體好奇台積電在業界是否會擔心壟斷問題觸發反壟斷監管，對此魏哲家笑說，台積電市佔才大約38％到40％之間，等到有一天像英特爾或NVIDIA一樣，他才會擔心。

台積電法說報佳音 ADR夜盤狂飆逾6%

法說會報佳音，在美股掛牌台積電ADR夜盤股價每股衝高站上220美元，大漲逾6%。

台積電今年營收有望再增25％ 魏哲家喊「強力成長的一年」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行實體法說會，並公佈2024年第四季財報，除了全年表現創新高外，台積電更釋出好消息，台積電董事長魏哲家今日表示，今年對台積電來說會是另一個「強力成長」的一年，台積電也預期，第一季營收約在250億美元至258億美元之間，毛利率也預期落在57％至59％之間。

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％ 創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日公佈 2024 年第四季財務報告，合併營收約新台幣 8684 億 6 千萬元，稅後純益約3746 億 8 千萬元，每股盈餘為 14.45 元（折合美國存託憑證每單位為 2.24 美元），創歷年新高，另合計2024全年營收為2.89兆元，稅後純益1.17兆，每股盈餘為45.25元，年增達39.5％，同創歷年新高。

華航董座謝世謙逝世 華航證實：對整個航空業是巨大損失

華航（2610）董事長謝世謙今（16）日上午驚傳逝世，享壽73歲，華航透過重訊證實此事，公司各項業務由專業經理人分層負責，對公司營運無影響；華航也發布聲明表示，謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

金融業賺飽飽！國泰金年終已入帳傳6個月起跳 下周多家發錢高峰

金融業2024年獲利豐厚，近期傳出年終入帳誠意滿滿，讓員工有「好年冬」。據業界開獎，去年暴賺逾千億的國泰金（2882）已在昨（15）日先發出逾6個月以上的年終，員工低調笑納，市場欣羨。

彌勒佛閃閃發金光！ 澎湖中年男子刮中頭獎200萬

刮刮樂買氣旺，一名在澎湖中年男性偏愛面額200元刮刮樂，走進彩券行看到放置彌勒佛，隨口說「你們家彌勒佛今天感覺特別閃亮，金光閃閃」，幸運的200元新品刮中頭獎200萬元。

3銀行美元優利定存搶市 台新銀最高年息7％

民眾領到年終獎金與春節紅包，不妨善用銀行優利專案存款可有效放大資產，台新銀、凱基銀，以及華南銀近期均推出優惠定存方案，台新銀最優年息可達7%。

2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7% 非投等債新主流

美債殖利率居高不下，不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據《CMONEY》統計資料顯示，昨（15）日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名，顯見市場回歸投資債券本質以領息為主，從債券ETF持債票息來看，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）與國泰優選非投等債（00727B）4檔債券逾7%，市場法人表示，投資債券ETF要特別留意其持債票息率，因為持債票息越高，越有利於其後續配息能力，此外，成交量與含

電源雙雄獲美系外資調高目標價 台達電上看520元

美系外資在最新出爐的報告中表示，同步調高光寶科（2301）及台達電（2308）目標價，並調高光寶科評等，其中光寶科評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由88元調高至106元；台達電評等重申「加碼」，目標價由500元調高至520元。