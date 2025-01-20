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輝達砸7000萬維安　黃仁勳快閃台灣！保鑣界C羅、馮迪索護駕

記者許力方／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台快閃，一刻都沒浪費，55小時行程滿檔，參加揭牌活動、剪頭髮，與台灣重要供應鏈夥伴相聚，還不忘光顧逢甲、通化夜市，身為「4兆男」公司相當重視他的人身安全，這次早在他落地前，保鑣就先到了，維安勘查現場，媒體觀察，黃仁勳這趟訪台，公司至少找來7名保鑣跟著他，一路上座車也都是豪車，車隊價值破2000萬元。

黃仁勳16日飛抵台中清泉崗機場，配置了2名保鑣、1名翻譯，隨後一行人直接前往長期合作夥伴矽品潭子新廠參加揭牌，這是他第一次造訪台中。主角還沒到，3、5名保鑣就提前維安場勘了解動線，其中一名保鑣頂著光頭，在低溫下穿著短袖襯衫露出壯碩手臂，被形容撞臉《玩命關頭》巨星馮迪索。

▲▼ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參加矽品精密潭科廠啟用揭幕活動。（圖／記者游瓊華攝）

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▲輝達執行長黃仁勳。（圖／攝影中心）

▲黃仁勳來台保鑣重重戒護，神似C羅、馮迪索。（圖／記者游瓊華、攝影中心攝）

結束行程後，黃仁勳不忘前往知名逢甲夜市，但現場太擠了，他一下車就被包圍，寸步難行，只逛了半小時就提前結束，一路上有至少6位外籍臉孔保鑣圍著他，各個都是彪形大漢，臉色相當凝重，緊盯著周圍，不斷喊著「No！請後退」隔開人潮，就連他前往台菜餐廳用餐，現場也有約9名維安人員「護駕」，當中一名帥氣的保鑣也吸引注目，外型神似球星C羅，外界推測整個維安團隊多達10幾位。

當晚，黃仁勳前往台北入住東方文華飯店，隔天一早就找「御用造型師」打理門面剪頭髮，並與輝達女員工開會，緊接著與台積電董事長魏哲家餐敘，並出席緯創尾牙及輝達台灣分公司尾牙。18日黃仁勳再度宴請供應鏈夥伴高層，科技大老雲集，魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等36位巨頭罕見同框吃「兆元宴」，場面勘比業界盛會，網友戲稱是「實體股票」、「非常有歷史億億」、「全台的70%GPT都在這」。

根據外媒揭露的報告，黃仁勳身價高達4兆，統計去年光是維安花費輝達就砸下高達220萬美元，約台幣7000萬元，保護黃仁勳安全和搭乘的座車，相較2023年暴增3倍多，名列科技CEO中第四名，比蘋果執行長庫克還多，第一名則是Meta執行長祖克伯高達近台幣7.5億元。不只配備十幾名保鑣，黃仁勳這一趟光是座車、保母共4輛豪車，包括BMW 735i、賓士S400、S350d、V250d總價值也高達2000萬元。

▼黃仁勳參觀逢甲夜市寸步難行，保鑣包圍。（圖／記者游瓊華攝）

▲▼黃仁勳抵達逢甲夜市，下車40分鐘後，還是沒有辦法走到夜市入口，無奈之下原地折返離開。。（圖／記者游瓊華攝）

▼ 黃仁勳宴請科技大老，維安貼身待命 。（圖／記者高兆麟攝）

▲▼ 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

關鍵字： 黃仁勳輝達保鑣維安

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