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大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

▲1、2月統一發票示意照。（圖／記者鄭文晴攝）

▲1、2月統一發票示意照。（圖／記者鄭文晴攝）

記者陳瑩欣／台北報導

距今74年前，時任台灣省財政廳長任顯群獨創「統一發票」機制，其後發展蓬勃，功能五花八門，除了追討營業稅、獎金刺激經濟、輔導經營有成的業者升級以外，也有夫妻情人追查行蹤、政商名流不當飲宴佐證等話題，想不到近期「獎金與委辦費」在預算爭議下再度讓2個月才開一次獎的統一發票新增高光時刻。

北區國稅局曾經指出，統一發票不僅作為商業交易、會計及稅務憑證，透過拿發票可以對獎的機制，提高民眾索取發票的意願，進而防止店家逃漏稅、增加政府稅收，實施當年的營業稅收比起前一年成長了75%。

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​最早期的統一發票是以「愛國獎券」的特獎號碼作為對獎依據，現在則是每2個月一次開出規定的各獎別中獎號碼。發票的形式也從傳統手開式、到收銀機或電腦開立，隨著網路與環保意識興起，89年起推動電子發票，為了鼓勵大家使用載具索取雲端發票，102年起陸續增開雲端發票專屬獎，朝發票無紙化邁進。

加值型及非加值型營業稅法第58條規定，為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部「得」訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出3% （77年5月10日由1%修正為3% ），以資支應，依此，營業稅收入愈多，民眾可中獎的奬金愈多。

問題是，「獎金」有財源，「發獎金」的執行成本仍需受到行政團隊編列預算、立法院審核，給獎辦法第7條第1項規定，統一發票獎金的發給委由財政部印刷廠辦理，並由該廠轉委託金融機構等執行給獎作業，故相關經費以「委辦費」編列。

正是114年度營業稅稅收預算數增加，「要發出去的獎金變多了，執行成本自然會變多」，相關預算數亦隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，原規劃持續增開雲端發票專屬奬別組數。

財政部估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中奬機會，如果18.45億元經通案刪減，全年度只能增開290萬個，減少360萬個中奬機會，不利統一發票政策推動，不過本周六（1月25日）新一期的統一發票中獎號碼「咬牙該開還是會開」。

對於外界有「節省委辦費10%是看緊荷包」的說法，熟知行政流程的人員也大感無奈，過去統一發票獎金兌領由郵局統一處理，隨著業務繁雜、成本與服務時間考量，才換到第一銀行等指定金融機構、四大超商等單位協力執行，相關業者不乏上市櫃企業，獲利需要向股東交代不能要求減免手續費「做功德」，現在把定期給獎的委辦成本當成撒錢一刀切，短期傷害中獎小確幸，長期侵蝕每年貢獻國庫逾6000億元的營業稅查核，不可不慎。

關鍵字： 統一發票預算爭議營業稅雲端發票委辦費

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