勞保破產大限延後3年！精算報告開獎　2028年延到2031年

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部依勞保條例相關規定，每3年完成1次勞保費率及財務精算作業，最新報告顯示，受到今年投資效益、政府撥補後，勞保精算基金用罄年度延後3年，也就是勞保破產危機預估延後至2031年，潛藏負債近13.23兆元。

勞保局說明，自2017年起保費收入不足支出，加計投資收益和政府撥補後，預估2026年起淨現金流量將出現負值，基金累積餘額開始下降；若不將未來政府持續撥補納入考量，預估2031年基金用罄。

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勞保局表示，本次精算基金用罄年度延後3年，主要原因包括自2020年政府撥補200億元迄今，合計編列預算撥補勞保基金共3,870億元 ，二次精算期間編列預算撥補3,150億元。

其次，本次精算投保人數及投保薪資增加，推估2024至2031年保費收入增加約2,800億元；59歲以下退休率全面性下降，一次請領老年給付人數及金額減少。

此外，二次精算未提存精算負債（缺口）增加約3兆元，主要原因為過去3年實收費率僅為10.5%-11%，小於平衡費率17.19%，保費收入不足給付成本，衍生財務缺口擴大，精算負債增加約2兆元。

另一次請領老年給付人數減少，增加請領老年年金給付，精算負債增加0.55兆元；消費者物價指數年增率、投保薪資增長率增加所提高負債成本，大於資產報酬率增加所能降低負債成本，相抵後精算負債增加0.4兆元。

勞動部說明，按最新精算結果顯示，在投資報酬率 4.5%及納入截至2025年止政府撥補金額等精算假設下，勞保基金累積餘額出現負值年度相較前次報告延後3年，未來政府亦會持續撥補及強化基金投資運用，以維持基金水位，確保勞工給付權益。

勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，政府負最後支付責任，勞保絕對不會倒，請勞工朋友安心。