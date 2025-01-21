台積電、聯電南科廠注意！　9項地震災損30內要申報

▲台積電南科廠。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今（21）日凌晨嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區地震全台有感，有民眾房屋倒塌災損、台積電（2330）、聯電（2303）等科技廠生產線停機疏散等，財政部南區國稅局表示，若因此造成財產損失，該局將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）個人綜合所得稅、企業營利事業所得稅等9項稅目可以減免。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲地震抵稅。（圖／翻攝財政部）

該局進一步說明，個人或營利事業因地震造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜，該局並提供所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目的減免規定請民眾參考。

該局強調，納稅義務人除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請，也可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免，快速又省時。納稅義務人如對於災害損失稅捐減免之規定或申報（請）方式有不明瞭之事項，可至南區國稅局網站（https://www.ntbsa.gov.tw/）災害損失報備專區查詢、或於上班時間就近向所在地稅捐稽徵機關詢問、撥打免費服務專線0800-000321查詢。