丹麥諮詢公司估2月下半月恢復紅海通行　法人憂加重運力過剩

▲法人看繞道效應消失，櫃船運力供給過剩將更嚴重。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

胡塞宣布在紅海將只攻擊與以色列有關的船隻，丹麥集裝箱航運諮詢公司Vespucci Maritime首席執行官Lars Jensen表示，他曾質疑船公司是否願意在8月之前恢復航行紅海與蘇伊士運河，但如果以哈停火協議順利執行，最快2月下半月會開始恢復蘇伊士運河的航線。國內法人今(21)日則指出，繞道效應消失，等同貨櫃船運力供給增加，供給過剩將更嚴重。

Lars指出，貨櫃船公司因為聯盟重組，2月和3月之間逐步調整他們的新網路，他不認為船公司會願意在2月做了調整後，再在4月或5月做一次調整，即使紅海危機得到解決，船隻繞道好望角的航行方式可能仍會持續至少6個月。

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但是當紅海危機過去後，競爭壓力將促使一家航運公司重新啟用蘇伊士運河，然後其他公司也會跟進，因為這對託運人來說將更快、更便宜。

他更新了評論並寫道：「如果-這是一個很大的 "如果"-一切都順利，即停火順利進行，第二階段和第三階段在幾周內就能完成的話，並且胡塞武裝非常明確地表示他們將不再以商船為目標，那麼最好的情況可能是在2月下半月開始恢復蘇伊士運河的航線-也許在此之前會有一些臨時過境。」

國內法人今日則出報告指出，胡塞宣布在紅海將只攻擊與以色列有關的船隻，繞道效應將消失，等同貨櫃船運力供給增加，又遇上新船爆量下水及川普關稅壁壘，供給過剩將更嚴重。



未來將僅剩以色列的以星航運(ZIM)必須繞道，繞道影響變很小，以星航運船舶佔全球貨櫃船舶運力僅2.5%，這幾乎等同於全球貨櫃船舶都可全數通行紅海，紅海繞道效應消失，全球貨櫃船舶運力供給上升。



未來，全球貨櫃船舶根據現有訂單供給將再增加25%，供給過剩壓力不斷升高，據CLARKSONS統計：2023年全年全球貨櫃新船下水230萬箱(20呎櫃)歷史新高。2024年前11個月，全球貨櫃新船下水269萬箱，再創歷史新高；2024年 前11個月貨櫃船新接造船訂單388萬箱。



2024年12月24日 全球貨櫃船隊總運力3143萬箱；待交貨櫃新船訂單801萬箱，相當於未來全球船隊再增加25%。



美國新任總統川普先前已宣示，將針對中國、加拿大、墨西哥等三個國家，拉高關稅稅率。 依據最新資料，2024年11月美國進口商品來源比重：墨西哥15.46%；中國13.36%；加拿大12.62%；三國合計41.44%。關稅大增將推升終端商品售價，壓抑商品需求及海空貨運量。

國內業界高階則指出，目前商船繞行好望角，既可消化過剩運力，還有助運價提升，船公司自然不樂見紅海恢復正常行，不過胡塞自2023年10月發動對商船襲擊，15個月來船公司過剩運力被繞行紅海消化，增加數百億美元獲利，應該足夠支應未來幾年因船舶運力過剩，運價下跌可能出現的損失，更何況還有疫情期間取得的更高獲利。