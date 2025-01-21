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誰會最先返回紅海　法國達飛被點名、海洋與雙子星聯盟都有安排

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運目前已有船隻航行紅海，估計是最先重返紅海的船公司之一。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

胡塞宣布在紅海將只攻擊與以色列有關的船隻，大陸媒體點名如果有航運公司決定重返紅海航線，法國達飛(CMA CGM)可能是值得關注的候選者之一。早在去年11月，該公司曾多次暗示其有意恢復經蘇伊士運河的航線；海洋聯盟有一條MED5航線持續行紅海；今年2月即將正式運作的雙子星聯盟，有三條歐洲-中東服務中，計劃通行蘇伊士運河。

國內業界高階指出，貨櫃船公司都不樂見紅海恢復正常航行，因為船隻免繞好望角後將多出許多運力，代表高運價即將結束，但是如果恢復航行紅海速度比別人晚，營運成本會變得比別人高，託運人也不會支持。

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達飛一直有在提供一條通過運河的亞洲-地中海航線，並有軍艦護航，同時還宣佈了一條新的通往美國的航線。但有些客戶並不想讓貨物經過紅海，主要是如果船隻被胡塞武裝攻擊，它可能會發生火災並發生漏油事件，如果船公司宣布共同海損，將發生昂貴的清理費用。

不過現在是胡塞主動通知船公司不做攻擊，大陸信德航運網分析，達飛的CMA CGM- INDAMEX服務在此前的聯盟調整中得以保留，且2024年年底，其合作夥伴中遠海運與東方方海外的觀察和測試動作顯示出一定的恢復意向。此外，CMA CGM TITUS作為該公司在CMA-MEDEX服務中的一員，在2024年11月和12月完成了幾次蘇伊士運河的試運行，顯示出該公司對恢復該區域運輸的興趣。

另海洋聯盟的MED5航線，是目前唯一在蘇伊士航線中保持常規運作的聯盟服務。在該聯盟近期發佈的Day 9產品手冊中，雖然中遠海運提到計劃通過該地區轉運選項更好地服務客戶，但只有MED5明確保留了經蘇伊士的現有航線。

馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟，其三條歐洲-中東服務中，計劃使用蘇伊士運河。儘管正式網路啟動尚需時間，但這些服務或許會成為重新使用紅海航線的潛在信號。

未來幾周的觀察重點從目前的動向來看，達飛、中遠海運與海洋聯盟都有可能率先採取試探性行動。然而，航運公司在制定決策時估計將綜合考慮以下關鍵因素：

政治和安全環境的穩定性：紅海地區的和平協定是否能夠持久執行。

短期和長期經濟效益：恢復紅海航線是否能夠抵消潛在風險和重新調整的成本。

客戶需求：紅海航線的恢復能否滿足客戶需求並帶來競爭優勢。

未來幾周的船期調整、客戶通知以及聯盟動態將是判斷哪些公司率先返回紅海航線的重要指標。可以預見的是，紅海航線的恢復將成為全球航運市場的一個重要觀察點，並可能為行業格局帶來新一輪的變化。

關鍵字： 最先返回紅海法國達飛海洋雙子星聯盟

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