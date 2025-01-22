中砂砸8.36億啟動2收購案　擴大布局日本和東南亞

▲上市公司中砂重大訊息。（圖／翻攝證交所）

文／中央社

中砂今天董事會決議，收購日本三井金屬礦業集團（Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.）旗下2家子公司，投資金額共計約新台幣8.36億元，藉此擴展日本和東南亞市場。

中砂下午在台灣證券交易所舉行重大訊息說明會，總經理謝榮哲表示，中砂董事會決議收購日本三井金屬礦業旗下三井研削砥石株式會社（Mitsui Grinding Wheel Co.,Ltd.）100%股權，交易金額約19.19億日圓（約新台幣4億元）。

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此外，中砂及子公司Kinik-Thai Co.,Ltd.將共同取得三井金屬礦業集團位於泰國的Mitsui Grinding Technology Co.,Ltd.約99.57%股權，交易金額約4.5億泰銖（約新台幣4.3億元）。

謝榮哲指出，相關投資為切入日本和東南亞市場，提升中砂集團的砂輪生產技術與產品完整性，並可藉由新通路強化與擴大日本與東南亞地區的行銷範圍及網絡，服務更多客戶，開創更多成長機會。

中砂說明，三井研削砥石株式會社從事砂輪製造與銷售迄今超過102年，主要生產中大型精密零件及超級磨料砂輪，提供日本汽車、螺桿與精密零組件等加工所需。

此外，1994年在泰國成立的Mitsui Grinding Technology，布局無心研磨砂輪、DSG雙平面研磨及大型傳統砂輪，在東南亞就近服務客戶並回銷日本，2家砂輪公司在日本與東南亞市場地位舉足輕重。

謝榮哲表示，砂輪在精密研磨與半導體材料研磨上，扮演重要角色，中砂與三井金屬礦業早在1967年就曾有10年的技術合作經驗，之後中砂長期派人至日本三井學習相關技術，雙方陸續都有生意來往。

謝榮哲指出，此次透過中砂與三井金屬礦業雙方昔日師生合體，加上以電鍍產品為主的中砂子公司鴻記工業，中砂集團旗下將擁有橫跨日本、台灣及泰國共5家砂輪廠，再加上原有的鑽石碟與再生晶圓服務，可強化在研磨領域的競爭力。