春節連假後開工　勞動部：雇主應加強5大職安事項

▲職安署提醒雇主應加強5項職安檢查作業。（示意圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

春節連假即將結束，各行各業也陸續恢復營運，尤其廠場及營造工地等也會重新開機運轉與開工施作，為避免開工作業不慎引發災害致事業單位財產損失及勞工傷亡，勞動部職安署呼籲，雇主應加強各項作業前安全檢查及相關應變措施，並以工作人員的安全為先，避免發生職業災害。

職安署指出，年前不幸發生多起重大職災事故，殷鑑不遠也令人不捨，特別提醒事業單位要謹慎面對開工後作業的風險，連假期間多數廠場及工地等多已停止機械運轉及停工休息，年假後於重新開工運作時，因長假後人員心態易鬆懈，警覺性降低，設備及環境亦可能有變動，相對會產生較高的作業風險。因此，年後開工，應注意下列職業安全衛生事項：

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一、進行全面安全檢查，確認作業安全：開工作業前應進行全面安全檢查，確認作業環境是否仍屬安全，尤其工廠製程中殘留有害氣體及可燃性氣體的滯留、蓄積，如處理不當，即可能會在開工時造成火災、爆炸及中毒等災害。另在營造工地因年節而停工多日，對於施工架、開口等易發生墜落處所，應確實檢查護欄、護蓋、安全網等防護措施完整性；對電動機具、臨時用電設備等，應確認防止感電措施有效性。

二、確認機械及設備安全設施之性能正常：對重新運轉機械設備，可能發生火災、爆炸、感電、被捲夾等災害，應確實實施自動檢查，並確認機械及設備安全設施性能是否正常，例如化學設備安全閥、緊急遮斷裝置及自動警報裝置、起重機過捲預防裝置、衝剪機械安全裝置及其他有關安全裝置性能等。

三、遵守標準作業程序：對於開機作業程序應遵守標準作業程序操作，確認再確認，以避免一時疏忽，而發生災害。

四、加強連繫協調：加強勞工勤前教育，並注意部門、承攬商及勞工彼此間的垂直及橫向連繫，務必遵照安全作業標準啟動開工作業。

五、確實使用防護具：從事高空作業、局限空間、檢查修理活線或活線接近作業時，應使勞工確實戴用個人防護具。

職安署強調，雇主應實施事前風險評估強化相關安全衛生措施，落實安全管理，平安順利的啟動開工，迎接新年新局。