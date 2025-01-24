ATM領新鈔「再拿去換新鈔」！奇葩1理由讓行員傻眼：很重要嗎？

▲有沒有連號很重要嗎？（示意圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

這幾天銀行炸滿人潮，大多是為了換新鈔，希望能帶來好運和喜氣，就有行員表示，有客戶拿一疊剛從ATM領出來的新鈔，想跟她換新鈔，她對此舉感到困惑，對方竟說「因為沒有連號」，她不禁好奇，連號真的有這麼重要嗎？貼文掀起討論。

有網友在Threads發文，有次遇到一位客戶，排隊等了半小時，拿著一疊剛從ATM領出的新鈔來兌換新鈔。她疑惑「你這個就是新鈔了」，對方卻回「它沒有連號」，讓她哭笑不得直呼「原來連號這麼重要嗎？我們都要另外派專人，把要裝進ATM的鈔票正反交錯放的說」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「拿連號新鈔只是拿個爽而已，到最後還不是在民眾跟各個銀行流通」、「換新鈔跟連號，根本是個陋習」、「每年換鈔時最累的是各家行員，還要不斷重覆跟來行客說明」、「到底連號要幹嘛，大順大吉嗎？」「曾經有一個廢物主管，因為新鈔沒連號，私下跟別人偷罵總務」。

就有網友分享，其實就是自己看得開心，「我就喜歡每年過年領一疊連號新鈔慢慢花」、「我包紅包確實也習慣連號，不知道是不是一種強迫症」。還有網友表示，「ATM出來的是兩組連號啊，回去可以自己整理回連號，ATM要交錯，是擔心新鈔兩張同方向會黏在一起，出兩張算一張」、「整本新鈔很容易鈔票黏在一起數錯」、「新鈔裝ATM很容易黏鈔，是惡夢」。

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