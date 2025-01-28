台北福華決定改裝期間照常營業　老饕不用擔心明年買不到常溫年菜　

▲台北福華常溫年菜提領現場。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市首家推出常溫年菜，銷售時間已逾30年的台北福華大飯店，今(28)日告知前往領取年菜的常客，公司已經決定改裝期間照常營業，明年不用擔心買不到常溫年菜。台北福華今年年菜外帶總銷量達到1400萬元，6700多件商品，總成長3%。

在台北福華開業第一年就進入公司，擁有40年資歷的楊金燕指出，早年大家都習慣自己做年菜，隨著經濟發展，外帶年菜需求越來越高，公司30多年前是台北首家推出常溫年菜的大飯店，SARS期間餐廳生意幾乎停擺，公司推出50元一份的外帶港點，曾創下一天銷售額達30萬元的紀錄，福華的常溫年菜，長期以來都是是大台北地區最熱銷的年菜之一。

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福華公關部門指出，今年黑馬除了每年銷量破500組的紹興醉雞腿之外，其中江南春的4人賜福套餐也成長了2%左右，另外一項明星商品則為蓬萊邨的蓬萊排翅佛跳牆，售出超過300組。

▲江南春「鴻運套餐」以珍饈海鮮和澎湃肉品象徵團圓圍爐的滿堂喜慶。（圖／台北福華）

年年熱賣的台北福華大飯店年菜，本次由江南春、蓬萊邨、珍珠坊、麗香苑及點心坊五大明星餐廳，協力推出多達70道結合經典與異國創新口味的菜色。此外，往年限量販售、熱銷上萬份的常賣冠軍「紹興醉雞腿」今年更首次開放無限量供應，讓舊雨新知皆能一嚐經典美味。

福華為了讓經典名菜能夠無限量供應，今年將單點的品項縮減，集中在醉雞、東坡肉花膠燒烏蔘、蓬萊排翅佛跳牆、紅蟳米糕、干貝蟹肉長年菜等十多項招牌菜。

40年來首度推出的福華百萬福星，訂購年菜就能獲得抽獎券，今天早上提領現場由總經理肖瑞強抽出，一人獨得10張台北福華尊爵豪華套房住宿券以及獨享彩虹座自助餐120天無限吃到飽VIP卡，總價值近百萬元獎品。福華常溫年菜提領時間從小年夜到年初二，每天分早上與下午兩個時段提領。