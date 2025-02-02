紅海復航運價會跌7成？　攬貨業認為透過「控艙」不至暴跌

▲攬貨業認為紅海復航後船公司會透過控艙避免運價暴跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

丹麥著名的海運諮詢機構Sea-Intelligence預測，假如商船恢復航行紅海，貨櫃船運的運價很可能在6個月內下降60%至70%。對此國內兩家超大型攬貨公司與兩家上市櫃攬貨公司都認為不致於，因為跌六到七成已經低於成本價，船公司近幾年透過控艙方式穩定運價已經很熟練，應該不會讓運價出現暴跌現象。

攬貨業認為，Sea-Intelligence的分析是本周發布的，該機構是以哪個運價為基準來估算運價會跌六到七成不知，如果用農曆年前市場較高的運價來估算，美國線每大箱(40呎櫃)運價以4000美元來估算，跌六成只剩1600美元，約是目前美西線最大型的1.3萬箱貨櫃船的成本價，跌七成就只剩1200美元，會虧損嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐洲線運價表現原就不如美國線，農曆年前每大箱3000美元的運價，光跌六成就只剩1200美元，跌七成剩900美元，即使是用2.4箱最大型貨櫃船，船隻不繞行好望角，復航紅海後成本價也要1300美元。

超大型攬貨業A公司認為，船公司2月份大量減班，估計運價不會再跌，3月還想漲價，現在就看3月貨量多少，如果3月貨量起不來，不用等復航紅海，船公司就會給出低廉的特別運價。

超大型攬貨業B公司則認為，復航紅海後，運價是會下修，但估計不會低於去年的長約價，主要原因是船公司現在賺得很飽，不需要降價求貨付貸款。去年長約價都有簽在成本線之上。

大型攬貨業甲公司認為，船公司現在都很有默契，市場不好會透過減班控艙穩住運價，不會讓運價暴跌。乙公司則認為，跌破五成是有可能，實際跌多少主要看市場現實狀況。

Sea-Intelligence的預測，假如紅海航線重新開放，貨櫃船運的運價很可能在6個月內下降60%至70%，不僅會改變貨櫃船公司的獲利模式，還可能使市場回到2023年底的供需失衡狀態。

Sea-Intelligence指出，貨櫃公司雖然不願意面對價格暴跌，但市場競爭壓力可能迫使他們降價求貨，以保持市場佔有率。

海運界高階則指出，紅海危機解除，船隻復航紅海，免繞道好望角，釋放出來的運力加上新造船持續交船增加的運力，會讓運力供給明顯過剩，船公司將因而不得降價求貨。