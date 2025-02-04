川普想課台積電半導體關稅　陸行之：認證工程非常浩大

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師陸行之今日發文表示，原本以為台積電可以和AI大客戶股價表現分離，但還是打成同一類，不過他也質疑美國政府要如何台灣是最終半導體製造產地，這課稅認證工程就非常浩大，但生命會找到出路，以後台灣製造半導體到美國要被課重稅，不知道會不會有背包客走私進口到美國。

以下陸行之臉書全文：

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今天就分享幾句，本以為如來T可以跟AI大客戶來個上下體分離的股價表現，結果還是被川爺的半導體關稅恐嚇打成同一類，但投資人要想想美國政府要如何把全球/台灣/韓國/日本/德國進口到美國pc/smartphone/server系統/子系統裡面的美國/歐洲/日本品牌晶片全部從板子上拆下再破壞拆開，然後找到台灣是最終半導體製造產地，這課稅認證工程就非常浩大。如果真的很順利找到產地，那美國當地市場半導體需求有多少比重%？(20-30%?) 台積電美國廠能補多少比重% (5%+)？日本熊本廠及以後德國廠進去美國的東西可以補多少比重要不要課稅(5%+)？從墨西哥系統組裝廠進去美國的東西被課25%的系統稅之後要不要再找出裡面的半導體產地雙重再來課一個半導體產地稅？如果不會再雙重課稅，那你們覺得是不是半導體先到墨西哥組裝成系統再進口美國比較省稅呢？套句侏羅紀公園的電影名言，Life will find its way out, 尤其是台灣廠商更不怕死，AI GPU 明明不能賣到大陸/俄羅斯，就是有廠商透過各種管道去賣，以後台灣製造半導體到美國要被課重稅，不知道會不會有背包客走私進口到美國再來個5%+？

還有就是NXP的短期營收指引慘不忍睹，庫存又來到歷史新高，只能趕快砍自己的資本開支，那其在新加玻跟先進同學的合資廠，不知是否會延後擴充，大概率是廠先蓋，採購設備量產再說。