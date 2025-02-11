永慶房產集團2024總銷「破兆」　超盛大頒獎典禮榮耀員工

▲永慶房產集團2024總銷突破1兆，直營品牌永慶房屋看好市場，2025擴大徵才再展10店。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

全台最氣派春酒來了！永慶房產集團慶祝2024年總銷金額突破1兆900萬，開工春酒席開600桌、豪氣宴請6千位同仁與家屬，還有超盛大頒獎典禮，與同仁共享榮耀！2024年永慶房屋共有156位創造千萬業績的經紀人員，其中有兩成是30歲以下房仲新人，證明只要肯努力、有表現就能賺高薪！年僅28歲的鄭心茹，就是其中之一，在進入永慶房屋第二年，就已經突破千萬業績。

▲▼永慶春酒請來哈雷車隊與千萬超跑助陣，冠軍團隊氣派登場，一路與夥伴開心擊掌，迎接歡呼聲和榮耀。

鄭心茹表示自己前一份工作是百貨公司櫃姐，因為想要挑戰高收入，才會來永慶房屋，「我最想感謝的是公司的團隊共戰文化，還有完整的聯賣制度，所以不論是買方或賣方的需求，都可以透過團隊合作、聯賣來達成，這是我工作很快上手，還有業績持續突破的重要關鍵」。

鄭心茹指出，永慶房屋業務新人有「5萬X12個月」保障收入，保障期後每月薪獎3.8萬起，最高還能領到7.5萬月底薪，業績獎金另計，還有每人每年最高250萬幸福成家基金等獎勵！「在永慶只要自己很努力，年薪百萬不會是問題。」

▲▼28歲的鄭心茹，入行第二年就迅速突破千萬業績，2024年業績更突破3千萬，好「薪」情不容小覷。



據104人力銀行2024年薪資福利報告，非工程類的高薪職業以「不動產經紀人」排第一！平均年薪152萬，甚至贏過專利師、演算法開發工程師等職業，成為2025年新春轉職亮點。永慶房屋人資部資深經理陳繼先分享，永慶房屋在2024年共發出1.9億元以上的幸福成家基金，獎勵有好表現的業務同仁！11年來已經發出超過10億元！「我們的薪獎標準，只看表現不看年資，就算是新人也領得到。今年還有多人獲得加碼到350萬，等同46.6個月底薪。」

▲▼邀請到亞洲天王任賢齊、靈魂歌姬家家、宅男女神安心亞、人氣樂團麋先生和輪番開唱。

迎接2025年，永慶房屋再宣布目標新展10家直營店，展現房仲第一品牌的霸氣與實力。陳繼先表示，永慶房屋堅持誠實服務，不做投機客生意，不受政府打炒房影響，迎接2025年，永慶房屋超前部署、持續展店，歡迎對房地產有興趣，想挑戰高薪收入的朋友，上網搜尋永慶徵才，業務新人保障每月5萬X12個月，還有一對一師徒制，教育訓練絕對扎實，一年時間培育素人成為專業房產專家。

▲永慶房屋堅持誠實服務，不做投機客生意，不受政府打炒房影響，2025年目標新展10家直營店，歡迎好人才加入。

▼2024年永慶房屋有高達156位「達成千萬業績」經紀人員，較前一年人數成長近六成。