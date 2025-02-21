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TIMTOS 2025重磅登場！產業大佬齊聚見證智慧製造新時代　帶動台灣製造業新走向

▲▼TIMTOS,智慧製造,AI,機器人,節能,永續,製造業,全球指標智慧製造暨工具機展,南港展覽館,南港,台北,台北世貿。（圖／TIMTOS提供）

▲TIMTOS 2025眾所矚目的「主題演講」與「產業論壇」即將於3/4上午10時在台北國際會議中心101會議室重磅舉行，座位有限，建議有興趣的民眾提早購票參與。（圖／TIMTOS提供，下同）

財經中心／綜合報導

過去，人們無法想像的「自動駕駛」，在今天看來已經不再是夢想，但有沒有可能就連製造運輸載具的工廠，未來也全由機器自主操作？或者家中的家電不只能連上網，未來還能透過AI來進行精準維修和維護？這一切看似遙遠，但實際上正在發生，而這些令人驚奇的變革都與智慧製造息息相關！今年3/3～3/8，一年一度展示世界各地頂尖智慧製造解決方案的「TIMTOS 2025台北國際工具機展」，即將在南港展覽館1、2館及台北世貿1館重磅登場，無論你是對於未來科技有興趣的學生、民眾，或是相關產業的從業人員，想搶先目睹未來製造業的前沿技術、了解各大產業的創新應用，這個全球指標智慧製造暨工具機展會絕對不能錯過！

▲▼TIMTOS,智慧製造,AI,機器人,節能,永續,製造業,全球指標智慧製造暨工具機展,南港展覽館,南港,台北,台北世貿。（圖／TIMTOS提供）

▲今年3/3～3/8展示世界各地頂尖智慧製造解決方案的「TIMTOS 2025全球指標智慧製造暨工具機展」，即將在南港展覽館1、2館及台北世貿1館重磅登場。

2025 TIMTOS「5大亮點」搶先看！

亮點1
超過千家國內外指標企業參展，共同見證智慧製造新時代
不同於傳統工具機展，TIMTOS 2025以「Integrate to Innovate（整合創新，智造未來）」核心理念為出發，展覽主題包括AI與機器人、智慧製造及節能永續，並且聚集超過千家國內外指標企業參展，期待為製造業帶來新技術整合與國際合作的契機，也吸引國內外製造業專家、企業決策者與科技愛好者齊聚一堂！

亮點2
3大核心主題，全面探索製造業的未來走向
TIMTOS 2025以3大主題貫穿整個展會，讓參觀者輕鬆掌握製造業的最新趨勢。第一大主題為「AI與機器人」，探索AI如何應用在機器人上，在未來如何接管部分生產工作、提升製造效能。第二主題「智慧製造」，探討未來產業如何透過AI智慧全面提升製造效能。第三主題為「節能永續」，讓企業端透過不斷地討論與測試，研發新材料與節能技術，實現環保與永續生產。這3大主題不僅將影響未來產品製造的流程，勢必也會藉由產品的推出與流通，深入改變我們的日常生活。

亮點3
引領5大應用領域，讓世界看見台灣的整合與創新實力
毫無疑問，TIMTOS 2025現場展示的最新趨勢與科技，都將引領並牽動全球開創半導體、電動車、醫療設備、航太與綠能等五大應用領域的創新技術，無論是現在甚或是未來，這些影響都與我們的生活息息相關，而所有參觀者也都有機會在展會中，搶先見證未來產品的製造雛形，彷彿見證一場智慧革命與歷史。

▲▼TIMTOS,智慧製造,AI,機器人,節能,永續,製造業,全球指標智慧製造暨工具機展,南港展覽館,南港,台北,台北世貿。（圖／TIMTOS提供）

▲往年的TIMTOS活動，總是聚集來自全球上千家的指標企業共襄盛舉。

亮點4
席次有限！加碼推出「主題演講」國內外產業領袖分享最新洞見
在智慧製造領域飛速發展的今天，主題演講不僅是掌握未來產業動向的重要契機，更是業界領袖們交流見解的舞台！本次TIMTOS 2025的主題演講將於3/4上午10時在台北國際會議中心101會議室隆重舉行，2位重量級講者分別是來自日本THK集團董事長兼執行長寺町彰博，以及協作型機器人領導企業達明機器人總經理陳尚昊。

國際講者寺町彰博先生將以其豐富經驗，剖析人工智能時代如何改變製造業的結構，並深入探討當前全球製造業面臨的人力資源短缺問題及其解決方案，他的洞見預計將為企業如何應對勞動力不足提供全新思路，特別是面對勞動密集型產業的企業主，更具實際參考價值。

國內講者陳尚昊也將分享如何透過AI與自動化技術的結合，打造出高效且經濟的自動化建置模式，或許能為想要轉型或升級的企業提供可參考的實戰案例與創新技術解讀。

亮點5
機會難得！一次集結業界菁英的「產業論壇」和民眾面對面探討未來趨勢
緊接於主題演講後的「產業論壇」，邀請到4位來自不同領域的重量級講者，他們將從不同角度剖析製造業的未來趨勢，同時也將深入探討永續發展、節能技術等前瞻議題。

論壇講者包括東京精密股份有限公司董事長兼執行長吉田均、友嘉集團美國MAG商務開發副董事長陳天華、臺灣西門子數位工業的黃欣心總經理以及上銀科技資深處長張坤耀。每位講者將進行約半小時的專題簡報，分享他們對於未來製造趨勢在加入AI技術後的走向與深刻洞見，最後還會以座談形式與現場觀眾互動交流，提供即時交流或解惑的機會，讓參與者能夠直接與業界專家討論最關心的議題，一同掌握產業發展的脈動與挑戰！

這場產業論壇不僅是學習產業新知的寶庫，也可以是建立人脈、開拓商業機會的黃金平台，相當適合想為自己或品牌公司佈局於未來並贏得關鍵優勢的產業人士。

TIMTOS 2025
打造企業發展與跨國合作的最佳場域
吸引來自世界各地的製造業專家與企業代表的TIMTOS 2025，不僅是展示最新技術的舞台，更是促進國內外合作的重要平台。主辦單位期待在短短六天的盛會中，各地企業皆可以藉由與其他國內外業者的交流合作，創造全球市場需求並拓展商業機會，並且持續讓台灣企業在國際供應鏈中佔據重要地位。

TIMTOS 2025現已開放預先登記參觀，請至https://www.timtos.com.tw預登參觀。而機會難得的「主題演講」與「產業論壇」現場座位也有限，即日起可至官方網站https://reurl.cc/kMWkmn購票，搶先共襄盛舉，與來自全球的產業領袖共同見證智慧製造的新時代。

關鍵字： TIMTOS智慧製造AI機器人節能永續製造業全球指標智慧製造暨工具機展南港展覽館南港台北台北世貿

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