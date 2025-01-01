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今年台北國際工具機展產業論壇講者揭曉　共話未來智造新時代

▲2025 TIMTOS Forum 講者。（圖／貿協提供）

▲2025 TIMTOS Forum 講者。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

第30屆台北國際工具機展(TIMTOS)將於今年3月3日至8日在南港展覽1、2館及台北世貿1館盛大舉行。除了全新推出的主題演講之外，主辦單位之一外貿協會宣告，將加碼舉辦產業論壇，匯聚各界菁英共襄盛舉，邁向智慧製造新時代。

產業論壇將深入探討製造業前瞻議題，帶領與會者洞悉產業未來。論壇陣容星光熠熠，四位重磅講者(按公司名稱筆畫順序排列，非演講順序)分別為：

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一、上銀科技公司張坤耀資深處長。上銀科技為全球知名機械元件與系統件供應商，其技術廣泛應用於工具機、醫療設備及自動化產業，是智慧製造領域的重要推動者。

二、友嘉集團MAG Automotive LLC陳天華商務發展副董事長。友嘉集團是全球最大的機械製造集團之一，旗下品牌涵蓋工具機、汽車及航太零組件製造設備，實力雄厚，全球佈局深遠。

三、東京精密股份有限公司吉田均董事長兼執行長。東京精密則是精密量測及半導體製造設備的領先供應商，其技術廣泛應用於半導體、汽車及航太領域，助力全球供應鏈升級。

四、台灣西門子數位工業黃欣心總經理。西門子數位工業致力於數位化轉型解決方案，涵蓋從自動化控制到工業軟體的全面支援，助力工廠進行數位化升級並實現永續發展。

論壇講者將結合自身經驗與專業，各自以半小時分享對產業發展的深刻洞察及應對策略，最後再以座談方式作結，盼為與會者帶來更多啟發。

全球指標智慧製造暨工具機展TIMTOS致力於打造技術交流的平臺。產業論壇訂於今年3月4日，展期第2天下午2時假台北國際會議中心101會議室舉行，與日前公布的首屆主題演講於同日同場地舉行，詳細資訊將後續公布於官方粉專及網站(https://www.timtos.com.tw/)。

TIMTOS引領全球製造業趨勢，2025亮點主題為AI & Robotics、智慧製造、智慧工廠及節能永續，匯集逾千家企業，使用超過6,100個攤位。這場全球矚目的製造盛會現已開放預先登記參觀。外貿協會歡迎來自各行各業的專業人士蒞臨，搶先掌握全球製造業的未來趨勢。

關鍵字： 工具機展論壇講者未來智造

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